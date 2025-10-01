TikTok devine partener al celei de-a 19-a ediții a Competiției Internaționale de Pian Fryderyk Chopin

Acestea sunt doar câteva dintre activitățile pregătite de TikTok în această toamnă, ca parte a unui parteneriat cu unul dintre cele mai prestigioase evenimente muzicale din lume. În colaborare cu Institutul Fryderyk Chopin, TikTok va aduce Competiția Chopin în fața unei audiențe cu adevărat globale, punând moștenirea lui Chopin în prim-plan pentru milioane de utilizatori.

Competiția Chopin este unul dintre cele mai vechi și mai respectate concursuri de pian din lume, iar ediția din acest an marchează începutul celebrării centenarului. Printre câștigătorii edițiilor anterioare se numără adevărate personalități de referință ale muzicii de pian la nivel mondial, precum: Martha Argerich, Garrick Ohlsson, Krystian Zimerman, Rafał Blechacz, Seong-jin Cho și Bruce Liu. Pentru a marca acest moment, Institutul Chopin și TikTok îi invită pe utilizatorii din zeci de țări să celebreze împreună muzica și moștenirea lui Chopin, printr-o experiență care îmbină reprezentațiile live, storytelling-ul digital și implicarea creativă.

