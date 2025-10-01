ÎMPREUNĂ PUTEM SALVA COPILĂRIA

Acum, lucrările la cea de-a doua jumătate a secției sunt în plină desfășurare.

Nu vrem să lăsăm proiectul pe jumătate finalizat, pentru că doar o parte renovată nu este suficientă pentru a răspunde nevoilor comunității.

În fiecare an, peste 5.000 de copii, împreună cu părinții lor, ajung aici pentru îngrijire, iar peste 150 de cadre medicale își desfășoară activitatea în această secție.

Împreună putem crea un loc în care fiecare copil să primească tratament în cele mai bune condiții, iar medicii să ofere îngrijire în siguranță.

Impactul proiectului

5000+ copii tratați anual

150+ cadre medicale

60% proiect finalizat

Progres lucrări: 60% finalizat

Hai să finalizăm această misiune!

Fiecare sprijin contează și ne apropie de momentul în care întreaga secție va fi transformată într-un loc al speranței și vindecării.

