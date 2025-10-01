Prima pagină » Comunicate » ÎMPREUNĂ PUTEM SALVA COPILĂRIA

ÎMPREUNĂ PUTEM SALVA COPILĂRIA

Mulțumită sprijinului oferit de oameni și companii ca tine, prima jumătate a Secției de Pediatrie a Spitalului Municipal Curtea de Argeș este complet renovată, iar copiii, părinții și cadrele medicale se bucură deja de un spațiu modern și sigur.
Mediafax
01 oct. 2025, 09:58, Comunicate

Acum, lucrările la cea de-a doua jumătate a secției sunt în plină desfășurare.
Nu vrem să lăsăm proiectul pe jumătate finalizat, pentru că doar o parte renovată nu este suficientă pentru a răspunde nevoilor comunității.
În fiecare an, peste 5.000 de copii, împreună cu părinții lor, ajung aici pentru îngrijire, iar peste 150 de cadre medicale își desfășoară activitatea în această secție.
Împreună putem crea un loc în care fiecare copil să primească tratament în cele mai bune condiții, iar medicii să ofere îngrijire în siguranță.

Impactul proiectului
5000+ copii tratați anual
150+ cadre medicale
60% proiect finalizat

Progres lucrări: 60% finalizat

Hai să finalizăm această misiune!
Fiecare sprijin contează și ne apropie de momentul în care întreaga secție va fi transformată într-un loc al speranței și vindecării.

