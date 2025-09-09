Suedia introduce o licență pentru muzica folosită de AI, pentru a proteja compozitorii

Suedia a făcut un pas important în reglementarea utilizării muzicii de către inteligența artificială. Organizația de gestiune colectivă a drepturilor de autor STIM a anunțat marți lansarea unei licențe speciale ce permite companiilor de AI să folosească opere muzicale protejate în procesul de antrenare a modelelor.

Măsura vine pe fondul exploziei aplicațiilor de inteligență artificială generativă, care au declanșat procese din partea artiștilor, scriitorilor și titularilor de drepturi.

Aceștia acuză firmele de tehnologie că utilizează materiale protejate fără consimțământ și fără a oferi compensații financiare.

Noua licență are rolul de a crea un cadru legal și echitabil: dezvoltatorii de AI obțin acces la repertoriul muzical, iar compozitorii și textierii sunt remunerați.

Suedia găzduiește una dintre cele mai puternice industrii muzicale din lume, în special prin succesul internațional al artiștilor și compozitorilor săi, iar inițiativa ar putea deveni un model pentru alte state europene și nu numai.