Apple, dat în judecată în California pentru încălcarea drepturilor de autor legate de IA

Doi autori americani au dat în judecată Apple vineri, în California, acuzând compania că a folosit cărți piratate pentru a antrena modele de inteligență artificială (IA) integrate în dispozitivele sale, scrie Le Figaro.

Procedura a fost realizată în aceeași zi în care Anthropic, un puternic start-up american în domeniul IA, a acceptat să plătească suma colosală de cel puțin 1,5 miliarde de dolari pentru a compensa titularii de drepturi care o urmăreau pentru descărcarea ilegală a milioane de cărți.

„Pentru a antrena modelele de IA generativă care fac parte din Apple Intelligence, Apple a adunat mai întâi o bibliotecă uriașă de date”, explică autorii în cererea lor. Potrivit acestora, „o parte din aceste date include opere protejate, copiate fără consimțământul autorilor, fără a le fi acordat credit și fără compensație”, scriu Grady Hendrix și Jennifer Roberson, care doresc ca acțiunea lor să devină colectivă. Cei doi scriitori consideră că cărțile lor fac parte din aceste conținuturi „extrase” de Apple din „biblioteci clandestine”.

Multe alte cazuri sunt în curs de desfășurare în instanțele americane, inițiate de scriitori, muzicieni sau editori de presă pentru utilizarea neautorizată a creațiilor lor în dezvoltarea IA, care necesită absorbția unor cantități uriașe de date. Pentru a se apăra, majoritatea marilor actori din domeniul IA generativă se bazează pe noțiunea juridică de „fair use” (utilizare echitabilă), susceptibilă să limiteze aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală.

În cazul Anthropic, judecătorul californian a considerat că alimentarea unui program de IA generativă cu opere protejate poate intra sub incidența utilizării echitabile. Totuși, el a recunoscut compania, dezvoltatoarea modelului de IA Claude, vinovată pentru descărcarea și stocarea cărților din librării piratate, în loc să le achiziționeze.

În schimb, un alt judecător federal californian a dat dreptate în iunie companiei Meta, proprietara Facebook, explicând totodată că reclamanții, pentru a-și câștiga cauza, ar fi putut invoca și alte argumente admisibile, de exemplu că IA, folosind operele scriitorilor, crea un instrument puternic care putea permite unei multitudini de utilizatori să le concureze pe piața literară.