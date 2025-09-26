Spotify ia măsuri pentru a identifica muzica generată de inteligența artificială

Gigantul streamingului muzical a anunțat, joi, mai multe măsuri pentru a încuraja artiștii și editorii să fie mai transparenți în privința utilizării inteligenței artificiale (IA), dar și pentru a limita anumite abateri, notează Le Figaro.

Platforma suedeză le recomandă muzicienilor și producătorilor să se conformeze unui nou standard dezvoltat de organizația profesională DDEX, care cuantifică recursul la IA.

De la începutul anului, DDEX permite ca în descrierea unei piese să fie menționat dacă aceasta a fost realizată integral, parțial sau deloc cu ajutorul IA. Odată ce aceste metadate (informații suplimentare față de cele de bază) vor fi integrate, „vom începe să le afișăm în aplicație”, a promis Sam Duboff, responsabil de marketing muzical în cadrul platformei audio.

Sistemul funcționează pe bază de voluntariat, iar Spotify nu îi obligă pe cei care încarcă conținut pe platformă să declare rolul IA în producția lor.

„La început, oamenii aveau o viziune binară: e IA sau nu e IA”, a explicat, într-o prezentare, Charlie Hellman, responsabilul pentru muzică la Spotify. „Dar, în realitate”, a adăugat el, „vedem că este folosită în multe moduri diferite, în toate etapele procesului”.

Spotify nu vrea „să pedepsească artiștii care folosesc IA într-un mod autentic și responsabil”, a spus Charlie Hellman. Potrivit lui Sam Duboff, „peste 15 case de discuri și distribuitori” s-au angajat deja față de platformă să respecte nomenclatura DDEX. Deezer este, până acum, singura platformă audio majoră care semnalează sistematic piesele generate integral prin inteligență artificială.

În iunie, popularitatea bruscă a unui grup IA, The Velvet Sundown, a readus subiectul în atenție, cea mai cunoscută piesă a lor depășind trei milioane de ascultări pe Spotify. În privința melodiilor identificate de Spotify ca fiind create integral prin IA generativă, „audiența lor este minimă”, a precizat Sam Duboff. „Este într-adevăr un procent foarte mic de ascultări”.

„În general”, a subliniat el, „atunci când muzica nu cere prea mult efort pentru a fi creată, tinde să fie de slabă calitate și nu își găsește public”.

Tot pe tema IA, Spotify spune că vrea să combată „actorii rău-intenționați”, după cum a explicat Sam Duboff, care folosesc această tehnologie pentru a-și promova conținutul pe aplicație, inclusiv prin manipularea algoritmilor de căutare și recomandare.

Platforma a mai anunțat joi că și-a actualizat regulamentul pentru „a clarifica faptul că utilizarea neautorizată a IA, (…) a ‘deepfake-urilor’ sau a altor replici ori imitații (fără acord) nu este permisă” și că aceste conținuturi „vor fi eliminate de pe Spotify”, a precizat Sam Duboff.