Trecerea la contabilitatea IFRS vs. reglementările locale în contextul impozitului minim global: implicații practice și impact asupra situațiilor financiare

Dacă, cel puțin pentru moment, tranziția la IFRS nu este oportună, dar societatea intră sub incidența regulilor specifice privind calculul impozitului suplimentar național, atunci aceasta va trebui să calculeze și să prezinte impozitele amânate în notele explicative, parte a situațiilor financiare anuale întocmite conform OMFP nr. 1802/2014.

Ordinul nr. 203/2026, publicat în Monitorul Oficial la data de 13 martie 2026 aduce precizările necesare pentru punerea în practică a acestei opțiuni.

Astfel, sunt clarificate o serie de aspecte, printre care:

Când este posibilă tranziția la IFRS?

Tranziția la IFRS este posibilă începând cu situațiile financiare anuale aferente anului 2025, dacă entitățile apreciază că au capacitatea de a aplica aceste reglementări. Entitățile care fac tranziția la IFRS începând cu anul 2025 organizează și conduc contabilitatea potrivit acestor reglementări, începând cu exercițiul financiar al anului 2026. Opțiunea de a trece la aplicarea IFRS rămâne valabilă și ulterior datei de 1 ianuarie 2026, atât timp cât entitatea este în sfera de aplicare a impozitului minim global.

