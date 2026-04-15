Trust anunță lansarea noilor căști de gaming Forta Wireless

Noua versiune continuă direcția gamei Forta, păstrând elementele apreciate de utilizatori – sunet clar, confort ridicat și integrare bună cu ecosistemul PlayStation® – și adaugă conectivitate wireless prin receptorul USB de 2,4 GHz, cu latență redusă. Astfel, jucătorii beneficiază de o conexiune stabilă și reacții precise în timpul jocului, fără limitările impuse de cabluri.

Forta Wireless este echipată cu drivere de 50 mm și suport pentru sunet 3D în jocurile compatibile de pe PS5®, oferind o experiență audio detaliată, adaptată atât pentru titluri competitive, cât și pentru jocuri single-player. Redarea sunetelor de mediu, a dialogurilor și a efectelor este clară, contribuind la o imersiune mai bună în joc.

Confortul rămâne un punct important al acestui model. Căștile dispun de cupe auriculare pivotante, bandă reglabilă și pernițe moi, concepute pentru utilizare îndelungată. Microfonul cardioid detașabil asigură captarea clară a vocii în timpul sesiunilor multiplayer, iar comenzile integrate pe cască permit ajustarea rapidă a volumului și dezactivarea microfonului fără a întrerupe jocul.

