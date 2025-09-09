Turrepitz, paznicul cetății Mediaș într-o nouă prezentare – Schmecker, la două evenimente!

Un eveniment social deosebit dedicat istoriei, culturii și tradițiilor vinului, simultan cu dezvoltarea turismului și conștientizarea comunității referitor la importanța orașului în istoria viticulturii internaționale.

Anul acesta Turrepitz îmbracă hainele de somelier să prezinte lumii legenda lui Schmecker și calitățile lui de degustător. Meniul principal ca în fiecare an este degustarea vinurilor la care se adaugă surprize muzicale, culinare și vizuale în Vechea Metropolă de vin a Transilvaniei.

