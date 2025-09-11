Unior Tepid – 23 de ani de reprezentare in România a firmei Eklind – excelență americană în cheile imbus

Fondată în 1923 la Chicago de imigranții suedezi Henning și Ruth Eklind, compania Eklind produce astăzi în SUA, într-o fabrică modernă din Franklin Park (Illinois), devenind notorie pentru calitatea industrială și fabricația locală.

„Eklind înseamnă rigoare de standard și robustețe de material—caracteristici pe care clienții noștri industriali le cer în mod constant. Prin rețeaua Unior Tepid, aducem pe piață o gamă completă Eklind cu livrare rapidă și suport tehnic local”, a declarat reprezentantul Unior Tepid.

Gama și tehnologia Eklind

Portofoliul Eklind acoperă toate formatele esențiale pentru aplicațiile industriale și profesionale: chei în L (Hex‑L®), chei în T, bricege (fold‑up), șurubelnițe cu cap hexagonal, plus variante Ball‑Hex, TORX® și TORX® cu protecție la antrenare(tamper‑resistant). Toate sunt proiectate și fabricate în SUA, cu o selecție largă de seturi în sistem metric și inch.

