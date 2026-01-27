Prima pagină » Comunicate » UNIOR TEPID aduce în România „campionii discreți” ai sculelor profesionale: producători specializați care cresc productivitatea în regim intens

Într-o piață în care atenția se duce, de regulă, către brandurile foarte mari, o parte importantă a performanței reale din șantiere, ateliere și fabrici vine dinspre producători mai puțin “vizibili”, dar extrem de specializați. Unior Tepid – lider pe piața sculelor profesionale de calitate industrială din România și companie cu portofoliu de peste 50 de branduri internaționale – propune pentru 2026 o direcție editorială și comercială clară: punerea în prim-plan a “campionilor discreți” din portofoliu, producători de nișă care rezolvă probleme concrete de productivitate, repetabilitate și cost total de utilizare.
27 ian. 2026, 18:30, Comunicate

De ce contează producătorii mai mici într-un lanț industrial mare – companiile prezentate în continuare

În utilizarea intensă, diferența dintre o sculă “acceptabilă” și una “corect aleasă” se vede în trei zone: timp (cât de repede lucrezi), risc (cât de sigur și constant lucrezi) și consum (cât de des înlocuiești consumabilele). Aici, producătorii specializați – cei care fac un singur lucru foarte bine – pot avea un impact disproporționat: reduc opririle neplanificate, stabilizează calitatea execuției și oferă o trasabilitate mai bună a consumabilelor și accesoriilor.

În acest context, Unior Tepid selectează și dezvoltă în România programe tehnice dedicate pentru branduri cu ADN industrial, multe dintre ele reprezentate pe bază de exclusivitate.

