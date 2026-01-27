UNIOR TEPID aduce în România „campionii discreți” ai sculelor profesionale: producători specializați care cresc productivitatea în regim intens

De ce contează producătorii mai mici într-un lanț industrial mare – companiile prezentate în continuare

În utilizarea intensă, diferența dintre o sculă “acceptabilă” și una “corect aleasă” se vede în trei zone: timp (cât de repede lucrezi), risc (cât de sigur și constant lucrezi) și consum (cât de des înlocuiești consumabilele). Aici, producătorii specializați – cei care fac un singur lucru foarte bine – pot avea un impact disproporționat: reduc opririle neplanificate, stabilizează calitatea execuției și oferă o trasabilitate mai bună a consumabilelor și accesoriilor.

În acest context, Unior Tepid selectează și dezvoltă în România programe tehnice dedicate pentru branduri cu ADN industrial, multe dintre ele reprezentate pe bază de exclusivitate.

