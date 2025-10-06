Prima pagină » Comunicate » Unior Tepid mobilizează achizitorii pentru siguranță la 1.000 V cu respectare strictă a standardului IEC 60900:2018

Unior Tepid mobilizează achizitorii pentru siguranță la 1.000 V cu respectare strictă a standardului IEC 60900:2018

Unior este un nume de referință în domeniul sculelor industriale, fiind un brand de încredere atât în Europa, cât și în America de Nord, unde piața de scule electroizolate de 1000V este de ordinul milioanelor de euro.
06 oct. 2025, 13:39, Comunicate

Cu certificare VDE, unul dintre cele mai respectate organisme de certificare la nivel internațional, sculele Unior oferă liniștea necesară oricărui achizitor.

În România, Unior Tepid a acumulat o experiență vastă lucrând cu beneficiari din diverse sectoare – de stat, private, multinaționale – și a dobândit un know-how care îl îndreptățește să ofere recomandări pertinente. Astfel, nu doar că furnizăm scule de înaltă calitate, dar ne asumăm și rolul de a ghida achizițiile, în special pe cele publice, pe baza unei expertize solide și a unei înțelegeri profunde a cerințelor pieței.

