UNIOR TEPID anunță consolidarea prezenței pe piața românească a gamei Inter Abrasiv

Prin calitatea sa de reprezentant și distribuitor local, Unior Tepid facilitează accesul industriei românești la un portofoliu complet de soluții abrazive, produse la standarde internaționale și adaptate pentru aplicații în metal, inox, lemn, automotive, construcții, marmură, granit, sticlă, MDF, panouri, vopsea și lac.

Fondată în 1993 în Izmir, Turcia, Inter Abrasiv și-a construit dezvoltarea pe o combinație de capacitate industrială, tehnologie și orientare către export. Compania și-a început activitatea în regiunea Çiğli, iar în 1997 a introdus prima linie de șlefuire și a început producția de role jumbo, pe suport textil și pe fibră. Acestea au fost ulterior transformate în produse finite: discuri abrazive, benzi, role, foi abrazive și alte soluții pentru prelucrarea suprafețelor. În 2009, Inter Abrasiv s-a mutat în Zona Industrială Organizată din Manisa, unde a dezvoltat o platformă modernă de producție, iar din 2020 a extins activitatea și în zona discurilor de tăiere și polizare.

