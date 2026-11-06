Vogue România își consolidează echipa cu noi numiri

AEMME Publishing își consolidează echipa de leadership prin numirea Tetianei Borysenko în funcția de Publisher și a lui George Man în funcția de Director of Communication, Public Relations and Events.

Tetiana Borysenko, Publisher al Vogue România, va coordona dezvoltarea de business și strategia comercială a publicației, având un rol esențial în definirea creșterii sale pe termen lung și a poziționării pe piață. Responsabilitățile sale vor include stabilirea priorităților comerciale, dezvoltarea unor parteneriate strategice și construirea unor relații solide cu branduri de top și actori-cheie din industrie. Va contribui la crearea unui model de business sustenabil, care să echilibreze ambițiile comerciale cu standardele globale Vogue, consolidând totodată influența, relevanța și poziția publicației în peisajul media din România.

George Man, Director of Communication, Public Relations and Events, va coordona strategia de comunicare a Vogue România, relațiile publice și platforma de evenimente și parteneriate strategice, conturând prezența publică a brandului și consolidând relațiile acestuia cu industriile creative, de modă și beauty. Rolul său se va concentra pe creșterea vizibilității brandului, dezvoltarea unor relații solide cu actori-cheie din cultură și industrie, precum și pe poziționarea Vogue România ca o voce influentă în peisajul creativ al țării. Va contribui la dezvoltarea unei identități distincte și relevante cultural, ancorate autentic în contextul local și strâns conectate la universul global Vogue.

De asemenea, Alina Isar este numită Head of Advertising Sales și va coordona strategia de vânzări de publicitate a publicației, contribuind la creșterea veniturilor și la dezvoltarea unor relații pe termen lung cu partenerii. Responsabilitățile sale vor include extinderea portofoliului de publicitate, dezvoltarea propunerilor comerciale integrate și construirea unor parteneriate care să alinieze obiectivele clienților cu poziționarea distinctă și autoritatea Vogue. Rolul său va susține succesul comercial pe termen lung al publicației, respectând identitatea și standardele globale care definesc Vogue.

„Construim Vogue România alături de profesioniști ale căror experiențe se completează și care împărtășesc aceeași ambiție pentru acest brand. Aceste numiri reprezintă un pas important în dezvoltarea unei publicații conectate la comunitatea creativă locală și la universul internațional Vogue. Ne dorim să oferim publicului o perspectivă distinctă asupra modei și culturii din România”, declară Mario Antico, CEO AEMME Publishing.

Echipa editorială completă a Vogue România va fi anunțată în curând.

DESPRE VOGUE

Vogue este locul în care moda întâlnește cultura. Situat la intersecția dintre stil, artă și societate, brandul susține vizionarii creativi și ghidează dialogul global prin storytelling vizual de excepție.