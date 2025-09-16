Prima pagină » Cultură-Media » A murit Robert Redford. Actorul avea 89 de ani

Actorul Robert Redford a murit la vârsta de 89 de ani, potrivit The New York Times. Printre cele mai faimoase filme ale sale se numără All the President's Men, Barefoot in the Park, Three Days of the Condor şi Out of Africa.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Andreea Tobias
16 sept. 2025, 15:27, Cultură-Media

Un comunicat al agenţiei care îl reprezenta pe actor precizează că acesta a murit, marţi dimineaţă, în somn, la locuinţa sa din Utah.

Hollywood-ul îl pierde pe Robert Redford, câştigător a două premii Oscar, o vedetă care a schimbat modul în care se face şi se înţelege cinema-ul, dând viaţă şi Festivalului de Film Sundance.

Cine a fost Robert Redford

Robert Redford s-a născut în 1936 în Santa Monica, California, într-o familie de clasă mijlocie. După o copilărie dificilă şi studii abandonate, a plecat în Europa să devină pictor, dar s-a întors alcoolic. Căsătoria cu Lola Van Wagenen în 1958 l-a salvat şi l-a determinat să se mute la New York pentru a studia arta dramatică, conform Il Giornale.

A debutat în televiziune în 1960 şi în cinema cu „The War Hunt” (1963). Consacrarea a venit cu westernul „Butch Cassidy” care l-a transformat într-o vedetă hollywoodiană şi i-a adus premiul BAFTA. Printre filmele sale importante se numără „The Way We Were” (1973), „The Sting” (1973 – şapte premii Oscar), „The Great Gatsby” (1974), „Three Days of the Condor” (1975) şi „All the President’s Men” (1976).

În 1981 a debutat ca regizor cu „Ordinary People”, câştigând două premii Oscar (Cel mai bun film şi Cel mai bun regizor). A continuat să regizeze filme precum „Quiz Show” (1994), „The Horse Whisperer” (1998) şi „The Legend of Bagger Vance” (2000).

În 1990 a fondat Festivalul de Film Sundance alături de Sidney Pollack pentru a promova cinematografia independentă.

Prima căsătorie cu Lola Van Wagenen s-a încheiat în 1985, iar în 2009 s-a recăsătorit cu Sibylle Szaggars. A fost întotdeauna activ politic ca susţinător al Partidului Democrat şi critic al lui Donald Trump.

Ultimul său film ca actor a fost „The Old Man & the Gun” (2018), alături de Jane Fonda. La peste 80 de ani, a declarat că se retrage din actorie, deşi nu exclude complet o revenire. A primit un Oscar pentru întreaga carieră în 2002.