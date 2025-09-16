A murit Robert Redford. Actorul avea 89 de ani

Un comunicat al agenţiei care îl reprezenta pe actor precizează că acesta a murit, marţi dimineaţă, în somn, la locuinţa sa din Utah.

Hollywood-ul îl pierde pe Robert Redford, câştigător a două premii Oscar, o vedetă care a schimbat modul în care se face şi se înţelege cinema-ul, dând viaţă şi Festivalului de Film Sundance.

Cine a fost Robert Redford

Robert Redford s-a născut în 1936 în Santa Monica, California, într-o familie de clasă mijlocie. După o copilărie dificilă şi studii abandonate, a plecat în Europa să devină pictor, dar s-a întors alcoolic. Căsătoria cu Lola Van Wagenen în 1958 l-a salvat şi l-a determinat să se mute la New York pentru a studia arta dramatică, conform Il Giornale.

A debutat în televiziune în 1960 şi în cinema cu „The War Hunt” (1963). Consacrarea a venit cu westernul „Butch Cassidy” care l-a transformat într-o vedetă hollywoodiană şi i-a adus premiul BAFTA. Printre filmele sale importante se numără „The Way We Were” (1973), „The Sting” (1973 – şapte premii Oscar), „The Great Gatsby” (1974), „Three Days of the Condor” (1975) şi „All the President’s Men” (1976).

În 1981 a debutat ca regizor cu „Ordinary People”, câştigând două premii Oscar (Cel mai bun film şi Cel mai bun regizor). A continuat să regizeze filme precum „Quiz Show” (1994), „The Horse Whisperer” (1998) şi „The Legend of Bagger Vance” (2000).

În 1990 a fondat Festivalul de Film Sundance alături de Sidney Pollack pentru a promova cinematografia independentă.

Prima căsătorie cu Lola Van Wagenen s-a încheiat în 1985, iar în 2009 s-a recăsătorit cu Sibylle Szaggars. A fost întotdeauna activ politic ca susţinător al Partidului Democrat şi critic al lui Donald Trump.

Ultimul său film ca actor a fost „The Old Man & the Gun” (2018), alături de Jane Fonda. La peste 80 de ani, a declarat că se retrage din actorie, deşi nu exclude complet o revenire. A primit un Oscar pentru întreaga carieră în 2002.