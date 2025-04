Bateristul trupei Blondie a murit la vârsta de 70 de ani

Starul trupei rock Blondie a murit la vârsta de 70 de ani după o luptă lungă cu cancerul, potrivit Daily Mail.

„Cu profundă tristețe transmitem vestea decesului iubitului nostru prieten și coleg de trupă Clem Burke în urma unei lupte private cu cancerul. Clem nu a fost doar un baterist; era bătaia inimii lui Blondie. Talentul, energia și pasiunea lui pentru muzică au fost de neegalat, iar contribuțiile sale la sunetul și succesul nostru sunt incomensurabile. Dincolo de muzica sa, Clem a fost o sursă de inspirație atât pe scenă, cât și în afara acesteia. Spiritul său vibrant, entuziasmul molipsitor și etica de lucru solidă i-au atins pe toți cei care au avut privilegiul de a-l cunoaște. Influența lui Clem s-a extins cu mult dincolo de Blondie”, au transmis colegii săi de trupă pe Facebook.

Clem Burke s-a alăturat Blondie la scurt timp după formarea trupei în 1975. El a rămas în trupă de-a lungul întregii cariere.

Autoproclamat „supraviețuitor rock and roll”, Clem Burke a colaborat cu numeroși artiști emblematici, printre care Eurythmics, Ramones, Bob Dylan, Bob Geldof, Iggy Pop, Joan Jett, Checkered Past, The Fleshtones, The Romantics, Dramarama, The Adult Net, The Split Squad, The International Swingers, L.A. Go-Go’s.