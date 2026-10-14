BRAvissima, expoziția-concept feministă creată la New York, ajunge la București

BRAvissima, expoziția-concept despre putere și identitate feminină, poate fi acum vizitată la spațiul de artă contemporană Atelier 030202 din București.

Proiectul, conceput de artista vizuală, curatoarea și managerul cultural Luisa Tuntuc, explorează relația dintre corpul feminin, identitate și convențiile sociale, prin lucrări realizate în cei opt ani petrecuți de artistă la New York.

Inclusă în programul Nopții Albe a Galeriilor 2026, expoziția a fost inaugurată pe 2 octombrie și rămâne deschisă publicului până pe 18 octombrie 2026.

Titlul BRAvissima pornește de la un joc de cuvinte care transformă exclamația brava într-o afirmare a prezenței și valorii feminine. Aceeași abordare se regăsește în titlurile lucrărilor, care includ mesaje codificate, jocuri de cuvinte și referințe simbolice, invitând publicul să descopere sensuri dincolo de aparențe.

Expoziția reunește picturi, obiecte și instalații care alcătuiesc un discurs vizual despre feminitate și despre felul în care puterea este exercitată, negociată sau contestată.

Prezentarea la București aduce proiectul într-un context nou, deschizând posibilitatea unor interpretări și discuții legate de realitățile societății românești.

Un moment special al vernisajului a fost intervenția artistului și profesorului universitar Petru Lucaci, președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Prezența sa a avut și o semnificație personală pentru Luisa Tuntuc, Petru Lucaci fiind unul dintre profesorii care i-au influențat parcursul artistic și coordonatorul lucrării sale de disertație la Universitatea Națională de Arte din București, în 2018.

Revenită recent în România după opt ani petrecuți la New York, unul dintre marile centre culturale ale lumii, Luisa Tuntuc a vorbit despre felul în care experiențele sale au influențat proiectul.

„Pentru mine, arta este o formă de narațiune vizuală, un univers alternativ prin care îmi place să provoc privitorul să privească dincolo de aparențe, să își pună întrebări și să descopere noi perspective asupra realității. În seria BRAvissima, am îmbinat două practici care îmi definesc parcursul artistic: pictura și reutilizarea creativă a materialelor textile, transformând obiecte familiare în povești vizuale cu semnificații neașteptate.

În acești opt ani, New York-ul, supranumit și The Big Apple, a fost pentru mine o sursă inepuizabilă de inspirație. M-am lăsat ispitită de acest măr uriaș și am mușcat cu poftă din înțelepciunea lui, descoperind lecții prețioase despre diversitate, libertate și acceptare. Mai presus de toate, mi-a oferit cel mai frumos dar: sentimentul de apartenență la un oraș în care fiecare își poate găsi locul. Povestea New York-ului a devenit, inevitabil, parte din propria mea poveste, iar ecourile acestei experiențe se regăsesc în multe dintre lucrările prezentate în expoziție”.

Universul BRAvissima cuprinde mai multe tipologii feminine care, dincolo de epocă, statut sau context, alcătuiesc o genealogie imaginară a feminității.

Personajele trec prin experiențe de transformare, vulnerabilitate, rezistență și afirmare, punând în legătură poveștile individuale cu o memorie colectivă a experienței feminine.

Proiectul ridică și o întrebare centrală: cum se construiește puterea, cine o exercită și cum poate fi aceasta negociată, contestată sau redistribuită?

Programul expoziției

Program extins – NAG 2026

Vineri, 2 octombrie: 19:00–24:00

Sâmbătă, 3 octombrie: 12:00–19:00

Duminică, 4 octombrie: 12:00–19:00

Program 5–18 octombrie

Luni–Vineri: 10:00–19:00

Cine este Luisa Tuntuc

Luisa Tuntuc este artistă multidisciplinară, curatoare și manager cultural. Practica sa artistică folosește simbolul, umorul și cinismul pentru a construi narațiuni vizuale care încurajează introspecția și pun sub semnul întrebării prejudecățile înrădăcinate.

Artista are o pregătire interdisciplinară în comunicare, arte vizuale și management cultural. A absolvit studii de licență și master la SNSPA și Universitatea Națională de Arte din București, iar ulterior s-a specializat în Arts Management la New York University și a urmat studii de artă contemporană la Sotheby’s Institute of Art din New York.