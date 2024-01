Britney Spears spune că nu se va întoarce niciodată în industria muzicală

Spears a intrat miercuri pe Instagram pentru a dezminţi zvonurile privind înregistrarea unui nou album.

„Doar ca să fie clar, majoritatea ştirilor sunt un gunoi!!! Se tot spune că mă adresez unor oameni la întâmplare pentru a face un nou album... Nu mă voi întoarce niciodată în industria muzicală!!!" a scris Spears, conform Insider.

Dar Spears spune că încă mai scrie cântece noi, chiar dacă pentru alţi artişti.

„Când scriu, scriu pentru distracţie sau scriu pentru alţi oameni", a scris Spears, adăugând că a scris peste 20 de cântece în ultimii doi ani.

Spears a declarat anterior că nu intenţionează să revină pe scenă. În cartea sa "The Woman In Me", artista definea tutela ca fiind "mortală" pentru cariera sa muzicală.

„Să merg înainte în cariera mea muzicală nu este obiectivul meu în acest moment” a scris Spears: "este timpul ca eu să nu mai fiu cineva pe care alţi oameni îl doresc, este timpul să mă găsesc pe mine însămi".

Reprezentanţii lui Spears nu au răspuns imediat la o solicitare de comentarii din partea Business Insider.