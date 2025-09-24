Cabina Foto împlinește 100 de ani / Scurtă istorie a unui animal fascinant: selfie-ul / Warhol și cabina foto

Astăzi, dar acum o sută de ani, era deschisă în New York prima cabină foto modernă. Bunicul dinstre tată al selfie-ului, Photomaton era promisiunea unor distracții noi și complet neobișnuite, după care new-yorkezii se dădeau în vânt.

Inventatorul Photomatonului era rusul Anatol Josepho.

Josepho reușise performanța să realizeze o cabină cu o capacitate uimitoare, pentru aceste vremuri: 8 fotografii în 8 minute, developate automat.

Cu adevărat impresionant!

Prototipuri

A urmat un succes instant: în primul an, cabina fusese frecventată de peste 280.000 de oameni care au plătit 25 de cenți ca să-și facă o poză.

Peste doi ani, în 1927, Josepho își vinde invenția pentru un milion de dolari plus redevențe, după o investiție de doar 1.000 de dolari.

Încercări de prototipuri ale unor aparate foto mai existaseră înainte, între 1880 și 1890, dar acestea erau lente și necesitau dezvoltare manuală.

Mai încercase și francezul T.E. Enjalbert, în 1988.

Acesta obținuse un brevet pentru o „mașină fotografică automată”, însă nu a avut succes la public.

Cu alte cuvinte, Photomatonul lui Josepho literalmente era o lovitură.

Warhol

În secolul XX, găseai cabine foto peste tot: prin gări, centre comerciale, târguri. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, soldații foloseau cabinele ca să-și facă poze și să le trimită acasă, iar în anii ’50, devin adevărate locuri de joacă pentru tineri.

Andy Warhol e fascinat de cabina foto.

El se joacă atât de dezinvolt cu un aparat devenit banal, ca să experimenteze nesfârșitul potențial al chipului uman, starea, identitatea, serialitatea, dinamica public / privat / public.

Cine suntem noi, cu adevărat – privatul public sau publicul privat?

Marylin

Tot lui îi aparține cel mai faimos portret al lui Marylin Monroe, acea nebună succesiune de chipuri realizată în stil cabină foto, făcută la câțiva ani după dispariția actriței.

Deși mulți alți artiști au folosit cabina foto în scopuri artistice, nimeni n-a făcut-o ca Andy Warhol, inginerul suprem al banalului.

Răpusă de digitalizare, vremea de glorie a Photomatonului, bunicul dinspre tată al selfie-ului, a apus.

De la cabina foto la inventarea aparatelor Kodak portabile și la cele de unică folosință i-au obișnuit pe oameni cu un nou banal: banalul clickului și al editării la o descărcare de CapCut distanță.