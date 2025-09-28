Cântăreața Selena Gomez și producătorul muzical Benny Blanco s-au căsătorit în Santa Barbara

Ceremonia a avut loc la Sea Crest Nursery, într-un cadru privat. Selena Gomez a purtat o rochie de mătase creată manual, cu broderii, și un buchet de liliac, iar Benny Blanco a optat pentru un smoking negru, ambele ținute semnate Ralph Lauren, potrivit Vogue. Cerceii miresei au fost din platină și diamante, marca Tiffany & Co.

Evenimentul a inclus și o cină de repetiție vineri seara, desfășurată la o proprietate privată din Hope Ranch, în apropierea Munților Santa Ynez.

Cuplul s-a logodit în decembrie 2024, după un an de relație, iar relația lor a fost făcută publică în decembrie 2023. Profesional, cei doi colaborează de mai mulți ani, Blanco producând mai multe dintre hiturile lui Gomez, inclusiv „Same Old Love” și „Kill Em with Kindness” în 2015 și „Trust Nobody” în 2016.

În 2023, Blanco a produs single-ul „Single Soon” al lui Gomez, iar în 2025 cei doi au lansat împreună albumul „I Said I Love You First”, urmat de versiunea deluxe „I Said I Love You First… and You Said It Back”.