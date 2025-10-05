Capodopera superstarului Suprarealismului, René Magritte – „La Magie Noire” – va fi licitată la Paris la sfârșitul lunii / Casa de Licitații Sotheby’s se așteaptă la un preț-record

„La Magie Noire”, una dintre cele mai cunoscute lucrări ale suprarealistului belgian René Magritte, va fi scoasă la vânzare la Paris la finalul lunii octombrie, după ce a rămas peste nouă decenii în familia eroinei din Rezistența franceză Suzanne Spaak.

Tabloul „La Magie Noire”, semnat de artistul belgian René Magritte și considerat o piesă emblematică a suprarealismului, va fi scos la licitație de casa Sotheby’s în Paris, pe 24 octombrie.

„Este o piesă extraordinară, cu o istorie la fel de fascinantă”

Conform The Guardian, lucrarea a fost păstrată timp de 90 de ani în colecția familiei Spaak, care l-a sprijinit pe Magritte într-o perioadă dificilă a carierei sale.

Potrivit estimărilor Sotheby’s, pictura ar putea fi vândută cu o sumă cuprinsă între 5 și 7 milioane de euro, însă specialiștii se așteaptă ca prețul final să depășească această valoare.

„Este prima dată când gestionez o lucrare majoră de Magritte care a rămas în aceeași familie de când a fost pictată. Este o piesă extraordinară, cu o istorie la fel de fascinantă”, a declarat Thomas Bompard, vicepreședintele Sotheby’s Franța, care a descris tabloul drept „Taylor Swift-ul suprarealismului”.

Susținătorii lui Magritte într-o perioadă grea a acestuia

Lucrarea a fost cumpărată în 1934 de Alice Lorge, sora eroinei din Rezistența franceză Suzanne Spaak, pentru a marca nașterea primului ei copil.

Soții Spaak au fost mari susținători ai lui Magritte într-o perioadă marcată de criza economică și de lipsa vânzărilor de artă.

Modelul tabloului este soția artistului, Georgette Berger, reprezentată într-o ipostază clasică, jumătate umană, jumătate cer, cu o porumbiță pe umăr, o imagine care a devenit una dintre cele mai recognoscibile din opera lui Magritte.