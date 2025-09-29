Sotheby’s organizează cea mai scumpă expoziție de artă din Orientul Mijlociu

Opere de artă în valoare de 150 de milioane de dolari vor fi expuse pe 1 și 2 octombrie la Abud Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, în ceea ce va fi cea mai scumpă galerie de artă organizată, în istorie de casa de licitații Sotheby’s.

Aceasta este, de altfel, și prima expoziție de artă plastică organizată de prestigioasă casă de licitații, potrivit art-insider.com.

Expoziția va prezenta operele unor artiști cum sunt Vincent van Gogh, René Magritte și Frida Kahlo și va fi organizată la Fundația de Artă Freiha din Abu Dhabi.

Majoritatea acestor opere nu a mai fost expusă public de mai multe decenii

Vor mai fi expuse opere ale lui Edvard Munch („Noaptea Sfântului Ioan”, „Ajunul Nopții de Vară”, 1901, respectiv 1903), opere ce provin din colecția privată a colecționarului american Leonard A. Lauder, „Jockey-ul pierdut” (1942) al lui Magritte (provine din colecția privată a cuplului Bucksbaum.

Picturile lui van Gogh și Gauguin provin din casa din Chicago a lui Cindy și Jay Pritzker, considerată, în sine, o adevărată bijuterie arhitectonică.

După expoziția de la Abu Dhabi, lucrările ar călători la Paris și Londra, ca destinații intermediare până la destinația finală – New York, unde ar fi scoase la licitație.

„O piatră de hotar interesantă”

Julian Dawes, Vice Președinte Senior la Sotheby’s, responsabil al Departamentului de Artă Modernă și Impresionistă, a declarat:

„Prezentarea acestor capodopere în Orientul Mijlociu a fost o oportunitate pe care pur și simplu nu am putut-o rata. […]

Această expoziție marchează o piatră de hotar interesantă și adevărată pentru noi, fiind cea mai valoroasă și semnificativă expoziție pe care Sotheby’s a organizat-o vreodată în regiune”.