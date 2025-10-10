Câștigătorul Eurovision, Nemo, va susține primul concert solo la Kiev. A fost o decizie personală, spune artistul

Cântărețul elvețian Nemo Mettler, cunoscut sub numele de scenă Nemo și câștigător al concursului Eurovision 2024, va susține vineri, primul său concert solo la Kiev, parte a turneului său european.

Evenimentul este unul rar pentru capitala ucraineană, unde spectacolele internaționale au devenit tot mai puține de la începutul invaziei ruse, din cauza riscurilor de securitate și a alarmelor aeriene frecvente.

Nemo, care a reprezentat Elveția la Eurovision cu piesa „The Code”, a câștigat competiția pe 11 mai 2024, cu 591 de puncte, al patrulea cel mai mare scor din istoria concursului, devenind totodată primul artist declarat non-binar care obține trofeul.

Artistul a sosit la Kiev pe 9 octombrie și a spus că decizia de a cânta în Ucraina a fost una personală, scrie Kyiv Independent.

„Am mulți prieteni care vin des aici, uneori chiar lunar. M-am gândit că dacă ei pot face asta, pot și eu. Am vrut să vin la Kyiv și să arăt sprijinul meu pentru ucraineni”, a declarat Nemo pentru publicația ucraineană TSN.