Ce se va alege de România la Târgul de la Frankfurt? | Ministerul Culturii vrea ca Oficiul de Film să organizeze participarea României | Editurile sunt scandalizate

Nu arată deloc bine modul în care se va prezenta România la Târgul de Carte de la Frankfurt din 2028 și asta din cauza deciziei ministrului Culturii, Andras Demeter, de a delega Oficiul de Film să se ocupe de un eveniment destinat lumii literare de la noi, potrivit culturaladuba.ro.

„Este șocant și revoltător. E ca și cum artiștii plastici ar conduce festivalul Enescu. Sau muzicienii ar conduce FILIT. Sau balerinii ar conduce TIFF”, a scris scriitorul Radu Vancu pe contul său de socializare.

Varujan Vosganian: „Au luat-o razna rău de tot”

Criticii acestui demers sunt îngrijorați că lipsa de competențe a unor profesioniști veniți din domenii de expertiză diferite ar putea să compromită însăși participarea României la Târgul de la Frankfurt din 2028, eveniment privit de marii operatori din piață ca o șansă uriașă pentru industria cărții din România.

Mai mult, discutabila decizie a ajuns la cunoștința organizatorilor, instituții din Ministerul Culturii, din postări din social media, potrivit culturaladubă.ro.

„Ministerul Culturii a luat-o razna rău de tot. Un proiect de o deosebită importanță pentru literatura română, și anume participarea României ca invitată de onoare la Târgul de carte de la Frankfurt din anul 2028 va fi coordonat de … Oficiul de Film și Investiții Culturale (OFIC)!!!

Acest Oficiu a fost înființat prin OUG 39/2023, prin comasarea Studioului de Creație Cinematografică din București și a Studioului VIDEO ART. OFIC se ocupă de cinematografie, „proiecte de investiții și de producție de opere audiovizuale”, cum spune ordonanța de înființare. Nu are nicio treabă cu proiectele literare și cu piața cărții din România. Un obiectiv atât de important ca participarea ca invitat de onoare la cel mai mare târg de carte din Europa este coordonat de o instituție al cărei principalul obiect de activitate este gestionarea schemelor de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film și a producției de film în România!!! Suntem în plină halucinație instituțională!!!”, a scris și Varujan Vosganian.

Contestatarii deciziei îi cer ministrului Andras Demeter să revină la idei mai bune.

„Așa se poate transforma o șansă imensă într-o catastrofă. Nu știu cum se poate redresa situația, dar sper să se întâmple repede, fiindcă și așa este extrem de târziu.”, e de părere Adrian Botez, redactorul-șef al Editurii Polirom.

Explicațiile ministrului

Duminică seara, ministrul Culturii a scris pe contul său de FB că a luat această decizie pentru că niciuna dintre instituțiile abilitate nu a dorit să se implice în organizarea Târgului.

“Din luna mai am început negocierile cu posibili parteneri instituționali. Am fost nevoit să aștept derularea procedurilor de titularizare a managementului BNaR. La scurt timp după, am primit refuzul acestei instituții.

Am ofertat Institutul Cultural Român, de îndată ce interimatul a luat sfârșit și parlamentul a desemnat conducerea de plin drept. După un timp, oferta a fost declinată.

Am continuat cu ARTEXIM. Analiza tuturor ipotezelor de lucru a condus la concluzia că nu își poate asuma rolul de coordonator.

Soluțiile din interiorul ministerului presupuneau modificări legislative. Guvernul are puteri limitate. Parlamentul are (în continuare) alte priorități. (Cu excepția celor care cunosc detaliile unui astfel de angajament, termenele și complexitatea proiectului – toată lumea spune că e prematur. ”ce atâta grabă?”)

Imaginea celor două piramide suprapuse, cristalizată încă de la Frankfurt 2025, când am oferit personal garanțiile instituționale necesare pentru câștigarea statutului de GoH, avea în continuare o singură necunoscută.

Odată finalizată procedura atribuirii managementului OFIC, cu acoperirea întregii perioade (de pregătire, derulare și ecoul) RO GoH Frankfurt 2028, am concluzionat că această INVESTIȚIE CULTURALĂ a României poate fi gestionată de către o instituție tânără, flexibilă, cu rezultate măsurabile în gestionarea unor proiecte importante, mai cu seamă că:

pregătirea hotărârii de guvern pentru declararea RO GoH Frankfurt 2028 ca fiind ”de interes național” trebuie atent fundamentată, pentru a obține derogările și facilitățile necesare relaționării dintre actorii nominalizați în cele două piramide;

proiectul de buget 2027 are termen foarte apropiat, iar corecta bugetare a anului premergător deținerii titlului este vitală.”, au fost epxlicațiile ministrului Culturii, care conduce interimar instituția, de la demisia sa, în mai.

Ministerul sau Uniunea

Luni, 12 octombrie, a avut loc o conferință de presă organizată de Ministerul Culturii pe această temă. S-a vorbit și despre posibilitatea ca Uniunea Scriitorilor să-și asume organizarea, însă jurnalistul Matei Martin observă:

„O chestiune care a trecut, poate, neobservată la conferința despre participarea României la Tîrgul de Carte de la Frankfurt. Ministrul Demeter Andras a spus că Uniunea Scriitorilor din România nu are statut de utilitate publică.

Pe site-ul Uniunii Scriitorilor din România e însă menționat explicit acest statut. Din două, una: ori a greșit ministrul, ori Uniunea afișează în mod eronat (ca să nu spun mincinos) un statut pe care nu îl are”.

Până la urmă, nimeni nu știe nimic despre stadiul în care se află pregătirile României pentru participartea la Târg.

Semne mari de întrebare privind succesul participării României la cel mai important târg european de carte

Cea mai abilitată instituție pentru organizarea participării României la Târgul de Carte de la Frankfurt este Direcția de Politici Culturale.

Potrivit criticilor, alegerea unei instituții specializate în cinematografie pentru coordonarea unui eveniment internațional dedicat cărții ridică semne de întrebare cu privire la experiența și competențele necesare pentru gestionarea unui program de asemenea amploare.

Statutul de țară invitată de onoare la Târgul de Carte de la Frankfurt reprezintă o oportunitate importantă pentru literatura română și pentru tot ce înseamnă industrie românească de carte. Participarea oferă editurilor și autorilor șansa de a ajunge la publicul german și de a atrage interesul pentru traducerea cărților în limba germană.

Obținerea acestui statut a presupus negocieri îndelungate și construirea unor relații culturale și diplomatice în ultimii ani.

Programul din 2028 ar urma să aducă în prim-plan autori relevanți ai literaturii române contemporane, prin traduceri, întâlniri cu publicul și evenimente care să pună literatura în dialog cu alte domenii culturale.

Până una-alta, situația României la Târgul de la Frankfurt e-n pom și pomu-n aer.