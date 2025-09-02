Chloe Malle o înlocuiește pe Anna Wintour la conducerea Vogue SUA

Revista Vogue a anunțat că Chloe Malle va prelua poziția de editor-șef al ediției americane, după retragerea legendarei Anna Wintour.

În vârstă de 39 de ani, Malle a lucrat în redacția revistei timp de 14 ani, unde a fost editor al Vogue.com și gazda podcastului The Run Through.

Numirea ei marchează începutul unei noi ere pentru publicația considerată un reper global în industria modei.

Într-o declarație, Malle a spus că este entuziasmată să ducă mai departe moștenirea revistei: „Vogue m-a format pe mine, iar acum sunt pregătită să contribui la modelarea viitorului revistei”.

Anna Wintour, care a condus Vogue din 1987, a confirmat că va rămâne implicată în compania Condé Nast, în calitate de Chief Content Officer, supraveghind conținutul tuturor publicațiilor grupului.

Ea a descris-o pe succesoarea sa drept „o profesionistă care a știut să păstreze echilibrul între istoria unică a Vogue și direcția sa către viitor”.

Malle este fiica actriței Candice Bergen și a regizorului francez Louis Malle.

Crescută între Paris și Los Angeles, și-a început cariera la New York Observer și s-a alăturat revistei Vogue în 2011 ca editor social.

De-a lungul anilor, a coordonat proiecte editoriale de mare vizibilitate, inclusiv ședința foto cu Naomi Biden la Casa Albă și un interviu exclusiv cu Lauren Sanchez, partenera lui Jeff Bezos.