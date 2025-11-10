”D’ale Carnavalului”: Caragiale prinde viață la Opera Națională București

Miercuri, 12 noiembrie 2025, de la ora 18:30, la Opera Națională București va avea loc spectacolul ”D’ale Carnavalului”, o operă semnată de Dan Dediu, pe un libret de Ștefan Neagrău și inspirat din celebra piesă omonimă a lui I.L. Caragiale.

Creația are două acte (prolog și trei tablouri) și aduce în contemporaneitate spiritul inconfundabil al comediei românești.

Prin această adaptare ingenioasă, Dan Dediu transformă tipologiile caragialiene într-un spectacol sonor plin de culoare și ritm. Muzica se va împleti cu umorul, sarcasmul și absurdul social într-o partitură modernă, dar profund ancorată în esența românească, în timp ce personajele familiare, Nae Girimea, Didina Mazu, Mița Baston, Pampon și Crăcănel devin eroi lirici care, între o arie și un recitativ, poartă publicul într-un carusel al farselor și încurcăturilor amoroase.

Spectacolul îmbină satira lui Caragiale cu energia muzicii contemporane, într-o viziune scenică plină de dinamism și inventivitate.

Libret și concept regizoral: Ștefan Neagrău

Adaptare regizorală: Eugen Dediu

Scenografie: Viorica Petrovici

Coregrafie: Valentin Stoica

Dirijor cor: Adrian Ionescu, Ethan Schmeisser

Dirijor cor copii: Smaranda Morgovan

Asistent Regie: Claudia Machedon

Dirijor Asistent: Mircea Pădurariu

Asistent decor: Daria Pau

Asistent costume: Andreea Radu

Dirijor: Tiberiu Soare

Distribuția:

Nae Girimia: Adrian Mărcan; Iancu Pampon: Ion Dimieru; Crăcănel: Liviu Indricău; Un catindat: Andrei Petre; Iordache: Daniel Filipescu; Un Ipistat: Iustinian Zetea; Didina: Mihaela Ișpan; Mița: Marta Sandu Ofrim; O tânără: Alexandra Manole; Un chelner: Octavian Crețu