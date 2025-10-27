„Dansul pașilor de catifea” – primul spectacol de balet din România dedicat publicului cu nevoi speciale

Evenimentul face parte din programul social „Bucureștiul este și al lor”, care are ca obiectiv promovarea accesului egal la evenimente culturale.

„Este o premieră pentru un teatru de operă din România să adapteze un spectacol pentru publicul neurodivergent și cu dizabilități senzoriale sau motorii”, subliniază Bogdan Acatrinei, inițiatorul proiectului și cofondator al Asociației Kinetobebe. „Sperăm că acest model va fi o sursă de inspirație și pentru alte instituții culturale din țară.”

Creat de coregraful Antonel Oprescu, spectacolul asigură o experiență confortabilă și predictibilă, cu lumini atenuate, un sunet ajustat sensibilităților auditive și o durată de 30 de minute, fără pauză. Pe scenă vor apărea personaje îndrăgite din povești – Albă-ca-Zăpada, Scufița Roșie, Arlechin și Colombina – avându-l ca povestitor pe Drosselmeier, din „Spărgătorul de nuci”.

La finalul reprezentației, publicul va avea ocazia să-i întâlnească pe dansatori și soliști în foaier. Întâlnirea se va desfășura într-un cadru prietenos, susținut de voluntari instruiți pentru a oferi asistență specializată.

„Dansul pașilor de catifea” deschide astfel un nou capitol în peisajul cultural românesc, în care arta devine mai apropiată și lipsită de bariere pentru toți oamenii.

Biletele pot fi achiziționate atat online, cât și de la casa de bilete a Operei Naționale București.