Diane Ladd a murit la 89 de ani. Fiica sa Laura Dern îi aduce un omagiu emoționant

Actrița nominalizată la Oscar Diane Ladd a murit la vârsta de 89 de ani, a confirmat fiica sa, Laura Dern, într-o declarație plină de emoție, scrie The Mirror.

Celebra actriță de film și televiziune, cunoscută pentru interpretările sale și profunzimea artistică, a murit în locuința sa din Ojai, California, cu fiica ei alături.

Moartea sa vine la doar câteva luni după decesul soțului, ceea ce face pierderea cu atât mai dureroasă pentru familie.

O carieră celebrată la Hollywood

Diane Ladd a primit aprecieri critice și mai multe nominalizări la Premiile Oscar de-a lungul carierei sale, apărând în filme clasice precum Alice Doesn’t Live Here Anymore și Wild at Heart.

Talentul ei versatil și profunzimea emoțională au făcut-o una dintre cele mai respectate actrițe de caracter de la Hollywood.

A apărut în peste 200 de filme și emisiuni de televiziune.

Ea a primit trei nominalizări la premiile Oscar pentru rolurile ei din Alice Doesn’t Live Here Anymore, Wild at Heart și Rambling Rose. Alice Doesn’t Live Here Anymore a obținut premiul British Academy Film Award (BAFTA).

De asemenea, a fost nominalizată de trei ori la Premiile Primetime Emmy și de patru ori la Globurile de Aur, câștigând unul pentru rolul ei din sitcomul Alice (1980–1981).

Alte apariții notabile ale lui Ladd în film includ Chinatown (1974), National Lampoon’s Christmas Vacation (1989), Ghosts of Mississippi (1996), Primary Colors (1998), 28 Days (2000) și Joy (2015).

Omagiul emoționant al Laurei Dern

În omagiul său, Laura Dern a descris-o pe mama sa drept „eroina mea extraordinară”, numind-o „cea mai minunată fiică, mamă, bunică, actriță, artistă și spirit empatic”.

Dern a subliniat legătura profundă dintre ele și și-a exprimat recunoștința pentru faptul că a fost alături de mama sa în ultimele clipe.

„Eroina mea extraordinară și mama mea minunată, Diane Ladd, s-a stins din viață în această dimineață, în casa ei din Ojai, California, cu mine alături. A fost cea mai minunată fiică, mamă, bunică, actriță, artistă și spirit empatic pe care doar visele ar fi putut să-l creeze. Am fost binecuvântați să o avem. Acum zboară alături de îngerii ei.”

Diane Ladd lasă în urmă o moștenire de compasiune, creativitate și devotament față de familie, inspirând generații întregi de artiști și spectatori prin rolurile sale și spiritul ei.