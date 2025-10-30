După 30 de ani, Budapesta spune adio celui mai mare festival al Europei Centrale: Sziget nu va avea loc în 2026

Consiliul General al Budapestei a decis miercuri să respingă propunerea de reziliere a contractului privind utilizarea terenului, dintre Primărie și organizatorii Sziget Festival, ceea ce înseamnă că evenimentul nu va avea loc în 2026, scrie Economx.hu.

Primarul Gergely Karácsony a declarat că această decizie va produce pierderi economice pentru oraș și pentru economia națională.

El a acuzat partidele Fidesz și Tisza că, prin abținerea de la vot, au blocat o soluție care ar fi permis continuarea festivalului.

Negocieri eșuate și încercări de salvare

În octombrie, compania Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. a reziliat autorizația de ocupare a terenului de pe Insula Hajógyári, iar Karácsony a prezentat un pachet de propuneri pentru a salva festivalul.

Fondatorul evenimentului, Károly Gerendai, a participat la ședința de miercuri, avertizând că lipsa unei decizii rapide compromite orice șansă de atragere a investitorilor.

După dezbateri prelungite, Consiliul a respins propunerea cu 13 voturi pentru și 19 abțineri.

Reacții și consecințe economice

Karácsony a reacționat public, afirmând că decizia Consiliului „produce daune concrete Budapestei”, prin pierderea veniturilor municipale și a impactului economic pozitiv generat de festival.

Lipsa evenimentului va priva capitala de zeci de miliarde de forinți și de o parte importantă din prestigiul cultural al Ungariei.

Primul Festival Sziget a avut loc în 1993, sub forma unui eveniment amator, destinat studenților, numit „Diáksziget” (Insula Studenților). A fost organizat de voluntari și a atras 43.000 de vizitatori plătitori, marcând începutul festivalului care avea să devină unul dintre cele mai mari din Europa.