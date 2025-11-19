După 300 de ani / Două manuscrise până acum neidentificate i-au fost atribuite lui Bach, după 30 de ani de cercetări / Este vorba despre două piese excepționale, de tinerețe

Două manuscrise nesemnate și nedatate au fost identificate ca aparținându-i lui Johann Sebastian Bach și au fost interpretate pentru prima dată în 300 de ani la Leipzig.

Este vorba despre două compoziții pentru orgă, o cicona în re minor, cu numărul BWV 1178, de șase minute și treizeci de secunde, și o altă ciacona în sol minor, BWV 1179, despre care, în sfârșit, după 30 de ani de cercetări, se pot atribui fără dubiu lui Bach.

Într-o conferință de presă desfășurată la Arhuvele Bach din Leipzig, directorul Peter Wollny a explicat că cele două ciacone (gen muzical foarte apreciat al vremii la care ne raportăm) prezentau „trăsături stilistice care seregăsesc în operele lui Bach din acea perioadă, dar la niciun alt compozitor”.

Trei decenii de anchete

Sunt lucrări de tinerețe ale lui Bach (aveam în jur de 18 ani), dar care, pentru că nu erau datate și nici semnate, au dat bătăi de cap muzicologilor.

Peter Wollny a descoperit manuscrisele de epocă în Biblioteca Regală a Belgiei, la Bruxelles, în 1992.

El și-a dedicat trei decenii găsirii verigii-lipsă a acestor compoziții – identificarea copistului.

O adevărată muncă de detectiv! O scrisoare datată 1729 ave aun scris asemănător. Ea fusese scrisă de fostul elev al lui Bach de la Arnstadt, Salomon Günther John, potrivit France24.

Erau, însă, necesare dovezi suplimentare, deoarece scrierile nu erau identice în mod strict, iar scrisoarea fusese redactată cu 20 de ani după manuscrise.

Unde era veriga-lipsă

A fost pus la punct chiar și un portal de cercetare dedicat lui Bach, realizat de Academia de Științe din Saxonia.

Acesta a permis să se „afirme cu certitudine” că respectivele copii descoperite la Bruxelles fuseseră realizate în jurul anului 1705 de Salomon Günther John.

Toată problema era găsirea unor mostre de scriere ale lui John care să dateze din aceeași perioadă, ca o dovadă irefutabilă a faptului că manuscrisele îi aparțineau lui Bach, care, potrivit lui Wollny, a compus aceste ciacone cam în aceeași perioadă, la Arnstadt, în Turingia, unde era organist.

„Moment important pentru istoria muzicii”

Cele două ciacone au fost interpretate pentru prima dată în fața unui public de organistul olandez Ton Koopman, președintele arhivelor, la Biserica Sfântul Toma din Leipzig, unde este, de altfel, înmormântat Bach.

Ton Koopman a apreciat piesele ca fiind „de o calitate foarte înaltă” și s-a declarat convins că „organiștii din întreaga lumea le vor interpreta în mod regulat în viitor”.

Ciaconele au fost publicate luni la casa de editură Breitkopf & Hartel.

La comunicarea de presă a venit și Wolfram Weimer, secretar de stat german pentru cultură, care a salutat un „moment important pentru istoria muzicii”.