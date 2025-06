Filmul biografic despre trupa Scorpions, Wind of Change, a intrat în producție la Londra

Distribuția reunește nume sonore precum Dominic West (The Crown), Alexander Dreymon (The Last Kingdom), Ludwig Trepte (Generation War), Ed Speleers (You) și David Kross (The Reader). Filmul este realizat de ESX Entertainment, în coproducție cu FOX Entertainment Studios și Warner Bros.

Dreymon îl interpretează pe chitaristul Rudolf Schenker, Trepte este solistul Klaus Meine, Speleers îl joacă pe chitaristul Matthias Jabs, iar Field este toboșarul Herman Rarebell. Dominic West îl interpretează pe managerul trupei, Doc McGhee.

Inspirat de celebra piesă Wind of Change, filmul urmărește parcursul trupei Scorpions într-un moment istoric — căderea Cortinei de Fier — când muzica lor a devenit simbolul speranței și al reconcilierii dintre Est și Vest.

Scenariul este semnat de Mark Andrews, iar regia este asigurată de Alex Ranarivelo.

Scorpions este una dintre cele mai de succes trupe rock din Germania, cu peste 110 milioane de albume vândute la nivel mondial. Wind of Change a depășit un miliard de ascultări în streaming și este considerat un imn al schimbării istorice din Europa anilor ’90.