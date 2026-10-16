Finanțarea cinematografiei revine în forță: buget-record pentru filme de ficțiune, documentare și animații

Centrul Național al Cinematografiei (CNC) pune la dispoziție 61,26 milioane de lei pentru dezvoltarea, producția și distribuția de filme, a anunțat Ministerul Culturii.

Reluarea concursurilor a devenit posibilă după modificarea legislației, adoptarea unui nou regulament și avizarea schemei de ajutor de stat aplicabile.

Noul Regulament de concurs a fost aprobat prin Ordinul ministrului Culturii nr. 2.898 din 18 iunie 2026. Schema de ajutor de stat pentru susținerea producției de filme a primit avizul Consiliului Concurenței în 7 octombrie și este aplicabilă până la sfârșitul anului 2030.

33 de milioane de lei pentru lungmetraje de ficțiune

Din fondul total de 61,26 milioane de lei, 60 de milioane sunt destinate producției și distribuției, iar 1,26 milioane de lei sunt rezervate dezvoltării proiectelor.

Cea mai mare sumă, 33 de milioane de lei, este alocată lungmetrajelor de ficțiune. Alte 9 milioane de lei sunt rezervate lungmetrajelor de debut, iar 3 milioane de lei merg către scurtmetrajele de ficțiune.

Documentarele primesc o alocare de 6 milioane de lei, animațiile, 3 milioane de lei, iar alte 6 milioane de lei sunt destinate coproducțiilor minoritare de lungmetraj de ficțiune.

Pentru dezvoltare sunt prevăzute separat 990.000 de lei pentru ficțiune de lungmetraj, 180.000 de lei pentru documentare și 90.000 de lei pentru animație.

Un proiect poate primi până la 4,2 milioane de lei

Plafoanele diferă în funcție de categoria producției. Pentru un lungmetraj de ficțiune, sprijinul financiar direct poate ajunge la 3,8 milioane de lei, iar în cazul filmelor încadrate în categoria celor dificile, plafonul urcă la 4,2 milioane de lei.

Un lungmetraj de debut poate obține cel mult 3 milioane de lei, respectiv 3,5 milioane pentru un film dificil.

Pentru documentarele de lungmetraj, plafonul este de 800.000 de lei și poate ajunge la 850.000 de lei pentru filmele dificile. În cazul animațiilor de lungmetraj, finanțarea maximă este de 2,5 milioane de lei, respectiv 3 milioane de lei.

Coproducțiile minoritare de lungmetraj pot primi până la 1,5 milioane de lei, cu un plafon de 1,75 milioane pentru filmele dificile.

Indiferent de numărul proiectelor cu care participă, un producător poate obține un sprijin financiar direct de maximum 8 milioane de lei.

Dosarele se depun începând din 26 octombrie

Înscrierile pentru prima sesiune din 2026 se vor desfășura exclusiv online, prin Sistemul Digital pentru Procese de Finanțare a Culturii.

Dosarele pot fi depuse în perioada 26 octombrie – 26 noiembrie, iar aplicanții trebuie să dețină o semnătură electronică valabilă.

Solicitanții trebuie să prezinte și un certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului care să demonstreze că, la data depunerii dosarului, capitalul social este de minimum 20.000 de lei.

CNC a solicitat totodată uniunilor și asociațiilor din industria cinematografică să propună membri pentru cele trei comisii de selecție (ficțiune, documentar și animație), precum și pentru comisia de lectori. Propunerile pentru acestea pot fi transmise până la 29 octombrie. Pentru comisia de expertiză economico-financiară, termenul este 20 octombrie.