Jason Statham și Guy Ritchie se reunesc pentru thrillerul de acțiune „Viva La Madness”, al lui J.J. Connolly

După mai bine de două decenii de colaborări cinematografice, Jason Statham și Guy Ritchie își unesc din nou forțele pentru un nou proiect: „Viva La Madness”, un thriller de acțiune bazat pe romanul lui J.J. Connolly,

Filmul – al șaselea titlu comun al celor doi – are la bază continuarea cărții „Layer Cake”, însă producția este descrisă ca un film original, independent, fără legături directe cu adaptarea din 2004 regizată de Matthew Vaughn, potrivit Variety. Intriga este păstrată deocamdată secretă.

Droguri, bani și umor negru

Proiectul a fost inițiat de Statham și Thomas Benski („Gangs of London”), care sunt co-producători. Compania Black Bear (condusă de Teddy Schwarzman) va produce și se va ocupa de vânzările internaționale, filmul urmând să fie lansat oficial pe piață în cadrul American Film Market (AFM).

Filmările sunt programate să înceapă în ianuarie 2026, cu Jason Statham singurul actor confirmat până în prezent, iar Guy Ritchie va semna scenariul și regia.

Romanul original, „Viva La Madness”, publicat în 2011, urmărește aventurile unui dealer de droguri londonez anonim, cunoscut doar ca „X”, într-o poveste plină de umor negru, înșelăciuni, narcotice și bani murdari.

Guy Ritchie se reconfirmă cu irezistibilul mix de umor, violență și imagini rafinate

Primul film „Layer Cake” (2004), regizat de Matthew Vaughn, a fost apreciat pentru stilul său vizual și ritmul alert, marcând un moment important în cariera lui Daniel Craig, care ulterior a devenit James Bond.

Proiecte pentru o continuare a „Layer Cake” cu Ritchie și Statham au fost discutate încă din 2013, când Statham era vizat să preia rolul interpretat inițial de Craig.

Colaborarea dintre Ritchie și Statham a început cu „Lock, Stock and Two Smoking Barrels” (1998) și a continuat cu „Snatch”, „Revolver”, „Wrath of Man” și „Operation Fortune”.

În ultimii ani, Ritchie a revenit la genul care l-a consacrat, prin producții precum „The Gentlemen” și spin-off-ul Netflix cu același nume, serialul „MobLand” pentru Paramount+ și viitorul film „Wife & Dog”.