Jessie J anulează turneul din cauza celei de-a doua operaţii pentru cancer la sân

Artista în vârstă de 37 de ani a anunţat în iunie că a fost diagnosticată cu cancer de sân în stadiu incipient şi a suferit prima operaţie mai târziu în aceeaşi lună. Acum trebuie să facă o a doua intervenţie chirurgicală înainte de sfârşitul anului.

Într-un videoclip postat pe Instagram, cântăreaţa le-a explicat fanilor situaţia: „Din păcate, trebuie să fac o a doua operaţie, nimic prea grav, dar trebuie făcută înainte de sfârşitul anului şi, din păcate, asta cade chiar în mijlocul turneului pe care îl rezervasem”, conform Sky News.

Concertele din Marea Britanie şi Europa programate pentru octombrie au fost amânate până în aprilie anul viitor, iar turneul din SUA din noiembrie a fost anulat complet.

„Mă simt frustrată şi tristă, dar asta e situaţia şi trebuie să mă fac bine. Trebuie să mă vindec şi ştiu că aceasta este decizia corectă”, a spus artista, ale cărei nume real este Jessica Cornish.

Jessie J s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate de-a lungul vieţii, inclusiv o afecţiune cardiacă diagnosticată la opt ani şi un accident vascular cerebral minor la 18 ani.

Cântăreaţa a avut trei melodii pe primul loc în topul britanic – „Price Tag” şi „Domino” în 2011, şi „Bang Bang” în 2014, o colaborare cu Ariana Grande şi Nicki Minaj.