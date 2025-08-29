Julia Roberts debutează la Festivalul de Film de la Veneția cu filmul „After the Hunt”

Filmul are ca decor lumea învățământului superior și o are în rol principal pe Roberts, care interpretează o profesoară îndrăgită, a cărei elevă, interpretată de Ayo Edebiri, își acuză prietenul și colegul (Andrew Garfield) că a depășit limita.

„After the Hunt” a fost regizat de cineastul italian Luca Guadagnino.

Michael Stuhlbarg și Chloë Sevigny, colaboratori obișnuiți ai lui Guadagnino, fac și ei parte din distribuția filmului „After the Hunt”. Amazon MGM Studios plănuiește lansarea filmului în cinematografele din America de Nord pe 10 octombrie.

„After the Hunt” rulează în afara competiției la festival, ceea ce înseamnă că nu va fi nominalizat la niciunul dintre premiile importante care vor fi decernate pe 6 septembrie.

După două zile, cea de-a 82-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția este în plină desfășurare, cu multe premiere importante care urmează, printre care „Frankenstein” al lui Guillermo del Toro, „The Smashing Machine” al lui Benny Safdie și „The Mule” al lui Kathryn Bigelow.