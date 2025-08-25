„K-Pop Demon Hunters” – producția Netflix care a înnebunit generațiile – cele mai multe vizualizări din toată istoria Netflix

Producția-fenomen, marca Netflix „K-Pop Demon Hunters”, filmul animat realizat în stil urban-fantasy, de Sony Pictures Animatios, depășește cele mai optimiste așteptări.

De departe, surpriza cinematografică a acestei veri, „Demon Hunters”, regizat de Maggie Kang și Chris Applehans, pe o poveste scrisă de Kang împreună cu Danya Jimenez și Hannah McMechan, a făcut nu mai puțin de 3 miliarde de vizualizări de la lansarea ei, pe 20 iunie.

Un succes literalmente neimaginat în studiourile Netflix, care se așteptau să dea lovitura, dar nu într-un asemenea hal!

Rumi, Mira și Zoey, fete cu probleme de secol XXI

Filmul, a cărui acțiune se petrece la Seul, urmărește povestea a trei fete care sunt într-o trupă K-Pop – Huntr/x (se citește „Huntrix”).

Rumi, Mira și Zoey au o carieră muzicală de succes dar, pe lângă asta, sunt și vânătoare de demoni.

Ele protejează lumea prin muzica lor, iar amenințarea vine din partea unei trupe rivale, Saja Boys, care sunt, de fapt, demoni deghizați în vedete K-Pop.

Povestea, alcătuită după toate rețetele politically correctness-ului, atinge teme precum identitatea, acceptarea de sine și presiunea de a fi „normal”. Personajul Rumi este o analogie subtilă a asumării unei identități aparent contrare așteptărilor sociale.

Muzica – cel mai tare atu al filmului – nu se sfiește să mai facă niște victime transgeneraționale

Stilul vizual – îndrăzneț, o chestie hibridă de 2D și 3D, inspirată, de altfel, din videoclipurile K-Pop, concerte live și anime-uri.

Însă, lăsând laoparte briz-brizurile filosofice, cel mai tare atu al filmului rămâne muzica.

Muzica filmului a înnebunit literalmente toate generațiile, indiferent de vârstă.

Dacă, până acum eram obișnuiți să asociem cultura K-Pop cu puștimea pre-adolescentină și adolescentină, iată că muzica acestui film a mai făcut niște victime – Millenialli și Generația X au căzut răpuși sub prospețimea sound-ului compus de Marcelo Zarvos, a acestui succes de neimaginat.

Cea mai notabilă piesă este „Golden”, care a ajuns nr. 1 în Billboard Global și pe 6 în Billboard Hot 100, acolo unde doar „monștrii” au acces.

Cele mai multe vizualizări din istoria Netflix

„Filmul a rezonat cu fanii K-pop, dar a ajuns și la neinițiați ”, spune criticul cultural Ha Jae-keun, citat de Le Monde.

„Printr-o punte intergenerațională, mulți părinți au devenit pasionați de K-pop, consolidând interesul pentru cultura pop coreeană și reînnoind o bază de fani care anterior fusese formată în mare parte din băieți adolescenți și tinere”.

Ted Sarandos, șeful Netflix, spune: „Mixul de muzică și pop-culture contează, povestea contează, inovația și animația contează”.

Și încă ceva: pe Rotten Tomatoes, filmul are o cotație de 96 – 97% – cel mai mare rating combinat din istoria originalelor Netflix.

„Demon Hunters” este lider absolut la vizualizări pe Netflix – nicio altă producție Netflix nu a mai avut atâtea vizualizări.

Filmul a generat un adevărat fenomen: fani în cosplay, proiecții interactive, evenimente de anvergură – Empire State Building a fost luminat cu imagini din film.