Venice4Palestine. Sute de cineaști îndeamnă Festivalul de Film de la Veneția să adopte o poziție fermă față de situația din Gaza

Cea de-a 82-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția începe miercuri, iar cineaști italieni și internaționali au solicitat festivalului să condamne ceea ce descriu într-o scrisoare deschisă drept genocid și curățare etnică în Gaza.

Apelul, sub sigla Venice4Palestine, a fost trimis organizației-umbrelă a Festivalului de Film de la Veneția, Biennale di Venezia, precum și secțiunilor Venice Days și International Critics’ Week ale festivalului, potrivit Euronews.

Grupul îndeamnă festivalul să evite să devină „o vitrină tristă și goală”. Pentru a fi mai bun, grupul cere festivalului să adopte o „poziție clară și fără echivoc”, să ofere „un loc de dialog, participare activă și rezistență, așa cum a fost în trecut” și să pună în evidență narațiunile palestiniene pentru a aborda mai bine „curățarea etnică, apartheidul, ocuparea ilegală a teritoriilor palestiniene, colonialismul și toate celelalte crime împotriva umanității comise de Israel de zeci de ani, nu doar din 7 octombrie”.

Actorii care au făcut apelul

Printre semnatari se numără actorul italian Toni Servillo, actrița și regizoarea italiană Alba și Alice Rohrwacher, regizoarele franceze Céline Sciamma și Audrey Diwan (care a câștigat Leul de Aur pentru Happening în 2021), regizorul britanic Ken Loach (care a câștigat Leul de Aur onorific în 1994) și actorul britanic Charles Dance, precum și duo-ul de regizori palestinieni Arab Nasser și Tarzan Nasser – care au câștigat premiul pentru cel mai bun regizor la Cannes Un Certain Regard în acest an pentru filmul lor Once Upon A Time In Gaza.

În scrisoare, ei scriu: „Pe măsură ce atenția se îndreaptă către Festivalul de Film de la Veneția, riscăm să trecem prin încă un eveniment major care rămâne indiferent față de această tragedie umană, civilă și politică. Ni se spune că „spectacolul trebuie să continue”, fiind îndemnați să ne uităm în altă parte – de parcă „lumea filmului” n-ar avea nimic de-a face cu „lumea reală”.

„Trebuie să întrerupem fluxul indiferenței și să deschidem calea către conștientizare”, adaugă ei, afirmând că „nu există cinema fără umanitate”.

Scrisoarea se încheie astfel: „Să ne asigurăm că această Mostra are valori semnificative și nu se transformă din nou într-o târg de vanități trist și superficial. Să o facem împreună – cu curaj, cu integritate. Palestina liberă!”.

Bienala a reacționat

Bienala a răspuns rapid, afirmând că ea și Festivalul de Film de la Veneția „au fost întotdeauna, de-a lungul istoriei lor, locuri de discuții deschise și sensibile la toate problemele urgente cu care se confruntă societatea și lumea”.

Ei citează ca dovadă „lucrările care sunt prezentate”, menționând cazul filmului The Voice of Hind Rajab al regizoarei tunisiene Kaouther Ben Hania, care este în competiție anul acesta și se concentrează pe uciderea unei fete palestiniene de 5 ani într-o mașină care a fost atacată de forțele israeliene în Gaza în 2024.

În declarația sa, Bienala a menționat în continuare că programul de la Veneția de anul trecut a inclus filmul regizorului israelian Dani Rosenberg, Of Dogs and Men, filmat în urma atacului Hamas din 7 octombrie.

„Bienala este, ca întotdeauna, deschisă dialogului”, a concluzionat în declarație.

Ambele declarații ale Venice4Palestine și Bienalei vin în contextul în care monitorul global al foametei, Integrated Food Security Phase Classification, a anunțat săptămâna trecută că populația din Fâșia Gaza se confruntă oficial cu o foamete „provocată de om” în teritoriu, în ciuda declarațiilor guvernului israelian.

Declarațiile vin, de asemenea, înaintea viitoarei reuniuni a Națiunilor Unite din septembrie, multe țări, printre care Marea Britanie, Franța și Canada, afirmând că se pregătesc să recunoască oficial statul Palestina.

Cea de-a 82-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția se desfășoară în perioada 27 august – 6 septembrie.