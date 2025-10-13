Efectele acordării premiului Nobel pentru Pace. Venezuela își închide ambasada din Norvegia

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului norvegian de Externe, Cecilie Roang, a anunțat, la solicitarea AFP, că a fost informată că ambasada Venezuelei își închide ușile, „fără a oferi un motiv”.

Venezuela și-a închis ambasada din Oslo fără explicații, a anunțat luni Ministerul norvegian de Externe, la trei zile după ce lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a primit Premiul Nobel pentru Pace.

„Acest lucru este regretabil. În ciuda diferențelor noastre de opinie pe mai multe teme, Norvegia dorește să mențină un dialog deschis cu Venezuela și va continua să lucreze în acest sens”, a spus ea adăugând că „Premiul Nobel este independent de guvernul norvegian și trimitem orice problemă legată de Premiu Comitetului Nobel”, potrivit Le Figaro.

Premiul Nobel pentru Pace a fost acordat la Oslo. Lui Machado i s-a interzis să candideze la alegerile prezidențiale din 2024, în care actualul președinte Nicolás Maduro a fost declarat câștigător, în ciuda protestelor opoziției. Duminică, Maduro, fără a menționa Premiul Nobel, a numit-o pe laureata în vârstă de 58 de ani „vrăjitoare demonică”, un termen folosit adesea de guvern.