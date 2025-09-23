La 145 de ani de la înființarea M.L.N.R., Opera Națională a găzduit un eveniment excepțional: prima ediție a Balului Marii Loji Naționale din România

Anul masonic a debutat cu acest spectacol la Operă și se va încheia, în 2026, la Ateneul Român, printr-o Gală a Premiilor de Excelență. Aceasta a fost prima ediție a Balului MLNR, un moment care tinde să se transforme într-o tradiție.

MLNR a marcat Anul său Jubiliar — 145 de ani de la înființare sau Aprinderea Luminilor — printr-un spectacol elegant, construit la standardul marilor capitale muzicale ale lumii.

MLNR, sub conducerea Marelui Maestru Cătălin Tohăneanu, și-a stabilit ca obiectiv prioritar promovarea valorilor culturale românești, în spiritul tradiției istorice, iar marile valori nu se pot construi decât prin unitate, implicare și susținere reciprocă.

Corul și Baletul Operei Naționale București, sub bagheta dirijorului Daniel Jinga

Sub bagheta dirijorului Daniel Jinga, Orchestra, Corul și Baletul Operei Naționale București au oferit un program cu parfum de operă și strălucire de gală, iar eleganța dansului s-a împletit cu arta vocală.

Pe scenă au urcat artiști de renume și invitați de excepție: Tenorul Ștefan Pop (artist român apreciat la Royal Opera House și Staatsoper Berlin)

Soprana Anita Hartig (prezentă constant pe scenele Royal Opera House, Metropolitan Opera și Wiener Staatsoper)

Mezzosoprana Maria Miron-Sîrbu

Baritonul Iordache Basalic

Basul Iustinian Zetea