La 145 de ani de la înființarea M.L.N.R., Opera Națională a găzduit un eveniment excepțional: prima ediție a Balului Marii Loji Naționale din România

Anul masonic a debutat cu acest spectacol la Operă și se va încheia, în 2026, la Ateneul Român, printr-o Gală a Premiilor de Excelență. Aceasta a fost prima ediție a Balului MLNR, un moment care tinde să se transforme într-o tradiție.
- MLNR a marcat Anul său Jubiliar — 145 de ani de la înființare sau Aprinderea Luminilor — printr-un spectacol elegant, construit la standardul marilor capitale muzicale ale lumii.
- MLNR, sub conducerea Marelui Maestru Cătălin Tohăneanu, și-a stabilit ca obiectiv prioritar promovarea valorilor culturale românești, în spiritul tradiției istorice, iar marile valori nu se pot construi decât prin unitate, implicare și susținere reciprocă.
Corul și Baletul Operei Naționale București, sub bagheta dirijorului Daniel Jinga
Sub bagheta dirijorului Daniel Jinga, Orchestra, Corul și Baletul Operei Naționale București au oferit un program cu parfum de operă și strălucire de gală, iar eleganța dansului s-a împletit cu arta vocală.
Pe scenă au urcat artiști de renume și invitați de excepție:
- Tenorul Ștefan Pop (artist român apreciat la Royal Opera House și Staatsoper Berlin)
- Soprana Anita Hartig (prezentă constant pe scenele Royal Opera House, Metropolitan Opera și Wiener Staatsoper)
- Mezzosoprana Maria Miron-Sîrbu
- Baritonul Iordache Basalic
- Basul Iustinian Zetea
Programul serii de excepție
Cei peste 500 de invitați au urmărit cu răsuflarea tăiată hituri ale liricii, dans și rafinament. Selecția muzicală a traversat repertoriul clasic al seratelor de gală din marile capitale ale lumii și capodopere ce electrizează publicul de fiecare dată. Punctele de atracție:
- „Una voce poco fa” – Il barbiere di Siviglia (Gioachino Rossini)
- „La donna è mobile” – Rigoletto (Giuseppe Verdi)
- Uvertura și momente din La forza del destino (Giuseppe Verdi)
- „Habanera” – Carmen (Georges Bizet)
- „O soave fanciulla” – La bohème (Giacomo Puccini)
- „Nessun dorma” – Turandot (Giacomo Puccini)
- „O Fortuna” – Carmina Burana (Carl Orff)
- „Meine Lippen, sie küssen so heiß” – Giuditta (Franz Lehár)
Deschiderea Anului Masonic 6026 A.L. a însemnat, astfel, nu doar un reper calendaristic intern, ci și o celebrare publică a valorilor: cultură, excelență, performanță. Promisiunea pentru următoarele proiecte culturale ale MLNR este aceea de a rămâne un partener constant al scenelor românești și al marilor ei artiști.