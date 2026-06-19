La Los Angeles se inaugurează Dataland, primul muzeu din lume dedicat artei generate de inteligența artificială

Locația muzeului este situată în inima centrului orașului, în complexul Grand LA proiectat de Frank Gehry, vizavi de Sala de Concerte Walt Disney. În spatele proiectului se află artistul turco-american Refik Anadol și partenerul său Efsun Erkiliç, care vor să demonstreze că mașinile pot fi aliați, mai degrabă decât amenințări. „Sistemul este opera de artă”, a declarat Anadol pentru Los Angeles Times, potrivit Le Figaro.

La nivel local, artistul nu este complet necunoscut. În 2018, a împodobit pereții Disney Hall cu proiecții; în 2022, instalația sa din holul Muzeului de Artă Modernă din New York l-a consacrat ca o vedetă a artei digitale. Acoperind 2.300 de metri pătrați și cinci galerii, completate de aproape 1.000 de metri pătrați de spațiu pentru servere, Dataland este punctul culminant al acestei lucrări. Ideea i-a venit în timpul unei călătorii în Amazon, o pădure pe care toată lumea ar trebui să o descopere, crede el. Cu toate acestea, turismul de masă riscă să o deterioreze.

Imagine, sunet și parfum

Experiența îmbină imaginea, sunetul și parfumul. La intrare, fiecare vizitator primește un dispozitiv purtat la încheietura mâinii, similar unui ceas inteligent, care îi măsoară ritmul cardiac, emoțiile și temperatura. Aceste date ghidează apoi elementele vizuale, care variază în funcție de public, explică Forbes. Senzori atașați pe pereți urmăresc, de asemenea, mișcările acestora. Camera principală folosește 84 de proiectoare și 1,5 miliarde de pixeli, iar sunetul este transmis prin aproximativ 250 de difuzoare. Parfumuri, create în colaborare cu L’Oréal Luxe, însoțesc vizita. În total, zece milioane de linii de cod dau viață întregii experiențe.

Imagini și date din lumea naturală

Totul se bazează pe un model dezvoltat de studio, „Large Nature Model”. Spre deosebire de inteligența artificială precum ChatGPT, care sunt antrenate pe bază de text, aceasta a fost alimentată exclusiv cu imagini și date din lumea naturală: peste 500 de milioane de imagini reprezentând 2,2 milioane de specii, furnizate de Smithsonian Institution, Muzeul de Istorie Naturală din Londra, Laboratorul de Ornitologie Cornell, iNaturalist și Getty, potrivit Los Angeles Times . Studioul mai spune că a efectuat propriile expediții în șaisprezece păduri tropicale. Printre cele 50 de milioane de cântece de păsări arhivate se numără o înregistrare din 1987 a ultimului cântec cunoscut al unui Kauai Moho, o specie hawaiană dispărută.