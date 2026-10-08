Legendarul chitarist Brian May revine asupra declarațiilor despre Queen: „Nu am spus niciodată că nu vom mai face turnee”

Clarificarea vine după ce declarațiile sale recente au provocat îngrijorare printre fanii Queen. May spusese că a luat decizia de a nu mai pleca în turnee, după aproximativ 50 de ani petrecuți pe drumuri.

Pe 7 octombrie, muzicianul a publicat însă un mesaj pe site-ul său oficial în care susține că afirmațiile sale au fost interpretate greșit. „Nu am spus niciodată că Queen nu va mai pleca în turneu”, a precizat Brian May.

De unde a pornit confuzia

Într-un interviu acordat publicației The Times și relatat de Rolling Stone, May a explicat că, în urmă cu aproximativ 18 luni, a luat decizia personală de a nu mai face turnee. Muzicianul a vorbit despre sacrificiile pe care le presupune viața petrecută pe drum și despre dorința de a avea mai multă libertate.

Un moment important a fost moartea unei persoane apropiate în timp ce May se afla într-un turneu în Statele Unite. Experiența l-a făcut să se gândească la cât de dificil este să fie departe atunci când familia trece prin momente importante. May a vorbit și despre timpul petrecut alături de soție și nepoți, dar și despre dorința de a se dedica altor pasiuni, inclusiv astrofizicii.

După cinci decenii de concerte, chitaristul sugera că perioada turneelor ar putea fi suficientă pentru el. Queen + Adam Lambert nu a mai susținut concerte după încheierea turneului Rhapsody, în februarie 2024.

Brian May și Roger Taylor continuă să lucreze împreună

Clarificarea publicată ulterior de Brian May schimbă însă perspectiva asupra viitorului Queen. El precizează că decizia sa se referă la o pauză personală de la turnee, nu la închiderea definitivă a capitolului concertelor Queen.

Mai mult, May a dezvăluit că el și Roger Taylor continuă să lucreze împreună la diferite proiecte legate de formație. „Nu știu ce rezervă viitorul”, a transmis muzicianul. Prin urmare, May nu anunță o nouă serie de concerte, dar nici nu exclude posibilitatea unei reveniri pe scenă.

Queen ar putea încerca și un alt tip de spectacol

Există și o altă posibilitate pentru viitorul formației. May a vorbit despre ideea unei experiențe Queen imersive, inspirată inclusiv de spectacolele organizate la Sphere din Las Vegas.

Un asemenea proiect ar putea permite prezentarea muzicii și istoriei Queen într-un format diferit de turneele tradiționale. Chitaristul și-a exprimat însă rezervele privind folosirea inteligenței artificiale pentru recrearea artiștilor.