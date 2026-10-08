Legendarul chitarist Brian May revine asupra declarațiilor despre Queen: „Nu am spus niciodată că nu vom mai face turnee”

Clarificarea vine după ce declarațiile sale recente au provocat îngrijorare printre fanii Queen. May spusese că a luat decizia de a nu mai pleca în turnee, după aproximativ 50 de ani petrecuți pe drumuri.
Pe 7 octombrie, muzicianul a publicat însă un mesaj pe site-ul său oficial în care susține că afirmațiile sale au fost interpretate greșit. „Nu am spus niciodată că Queen nu va mai pleca în turneu”, a precizat Brian May.
Într-un interviu acordat publicației The Times și relatat de Rolling Stone, May a explicat că, în urmă cu aproximativ 18 luni, a luat decizia personală de a nu mai face turnee. Muzicianul a vorbit despre sacrificiile pe care le presupune viața petrecută pe drum și despre dorința de a avea mai multă libertate.
Un moment important a fost moartea unei persoane apropiate în timp ce May se afla într-un turneu în Statele Unite. Experiența l-a făcut să se gândească la cât de dificil este să fie departe atunci când familia trece prin momente importante. May a vorbit și despre timpul petrecut alături de soție și nepoți, dar și despre dorința de a se dedica altor pasiuni, inclusiv astrofizicii.
După cinci decenii de concerte, chitaristul sugera că perioada turneelor ar putea fi suficientă pentru el. Queen + Adam Lambert nu a mai susținut concerte după încheierea turneului Rhapsody, în februarie 2024.
Clarificarea publicată ulterior de Brian May schimbă însă perspectiva asupra viitorului Queen. El precizează că decizia sa se referă la o pauză personală de la turnee, nu la închiderea definitivă a capitolului concertelor Queen.
Mai mult, May a dezvăluit că el și Roger Taylor continuă să lucreze împreună la diferite proiecte legate de formație. „Nu știu ce rezervă viitorul”, a transmis muzicianul. Prin urmare, May nu anunță o nouă serie de concerte, dar nici nu exclude posibilitatea unei reveniri pe scenă.
Există și o altă posibilitate pentru viitorul formației. May a vorbit despre ideea unei experiențe Queen imersive, inspirată inclusiv de spectacolele organizate la Sphere din Las Vegas.
Un asemenea proiect ar putea permite prezentarea muzicii și istoriei Queen într-un format diferit de turneele tradiționale. Chitaristul și-a exprimat însă rezervele privind folosirea inteligenței artificiale pentru recrearea artiștilor.