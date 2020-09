M. Night Shyamalan anunţă un nou film. Regizorul "Al şaselea simţ" a tras deja prima scenă

Cu masca pe faţă, regizorul M. Night Shyamalan anunţă bucuros, din vârful unui deal, că a tras prima scenă pentru noul său proiect, numit Old.

În postarea de pe Twitter, regizorul arată şi un prim afiş alb-negru pentru Old, din care afli că vei vedea filmul în cinematografe în vara anului viitor. Pe lângă data de lansare, în afiş vezi şi mai multe corpuri umane care se scurg într-o clepsidră, cu tagline-ul "It's only a matter of time / E doar o chestiune de timp".

În 2019, Shyamalan a regizat Glass, al treilea film dintr-o trilogie începută în anul 2000 cu Unbreakable, şi continuată în 2016 cu Split.

El rămâne însă cunoscut pentru filmul Al Şaselea Simţ, din 1999 şi cu Bruce Willis în rol principal, dar şi pentru Semne, din 2002, cu Mel Gibson şi Joaquin Phoenix.

În Old îi vei vedea pe actorii Gael García Bernal (Y Tu Mamá También), Eliza Scanlen (Little Women), Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit) şi pe Vicky Krieps (Phantom Thread).