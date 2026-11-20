În vârstă de 46 de ani, Culkin a devenit celebru în întreaga lume după ce a jucat în filmul „Singur acasă” din 1990 și în continuarea „Singur acasă 2: Pierdut în New York”, lansată în 1992.

Franciza a continuat și fără el, cu alte filme, însă niciunul nu a mai avut succesul primelor două producții.

Noul proiect ar urma să fie produs de Seth Rogen și Evan Goldberg prin compania lor, Point Grey Pictures. Cei doi ar urma să colaboreze cu Macaulay Culkin la scrierea scenariului, scrie publicația britanică.

Informațiile despre o posibilă continuare au apărut după ce Culkin a semnat cu agenția de talente CAA, în contextul unor relatări potrivit cărora Disney lucra la o nouă parte a francizei. O sursă citată atunci de revista People afirma că proiectul pornise de la o idee a actorului și că se afla în stadiu incipient.

În noiembrie 2025, Culkin dezvăluise că ar lua în calcul revenirea în rolul lui Kevin McCallister, dacă povestea ar fi potrivită. El propusese atunci o continuare în care personajul său ar fi devenit tată, iar propriul copil ar fi cel care i-ar întinde capcane.

Deocamdată, Disney nu a confirmat oficial informația.

Dezvăluirile apar la doar câteva zile după ce Culkin și-a reluat rolul lui Kevin McCallister într-o reclamă pentru McDonald’s, care promovează un nou meniu inspirat de celebra serie de filme.