Marius Manole, dezamăgit de atitudinea colegilor de breaslă: „Pentru mine teatrul românesc nu mai există”

Acesta a vorbit despre nivelul scăzut al teatrului românesc, ajuns în acestă situaţie din cauza unor personaje mediocre care ţin în loc industria din care face parte. Criticile s-au îndreptat spre o parte dintre colegii săi, pe care îi consider laşi, slabi şi netalentaţi.

Marius Manole este angajat al Teatrului Naţional Bucureşti, iar în ultimii doi ani s-a implicat activ în a revoluţiona modul de funcţionare a instituţiei în care lucrează. “Am inceput sa ma implic acum doi ani in lupta grea de a schimba ceva in Teatrul National. Am crezut ca toti colegii mei isi doreau asta, ba chiar mizam si pe dorinta de schimbare a colegilor din toata tara.”

Se pare că, la nivel declarativ, mulţi şi-au dorit o schimbare, însă nu au acţionat în niciun fel şi nu şi-au asumat răspunderea pentru eventuale modificări concrete. “La nivel de vorbe toată lumea e revoltată, pe la cabine, prin cârciumi… dar când e nevoie să facem concret ceva, toţi fug ca nişte potârnichi fără cap”.

Manole crede că lucrurile sunt departe de a se modifica în bine atât timp cât mediocrii vor fi protejaţi în cadrul teatrelor.

Ne bucură faptul că, în ciuda acestei dispute, Marius Manole doreşte să rămână în viaţa artistică şi o să-l vedem pe scenă în continuare: “Am să-mi fac meseria cum am să pot şi pe unde am să pot”.

