Marketing sau nostalgie? Însemnele-simbol ale României Socialiste, scoase de la naftalină și expuse în foaierul Operei Naționale

Secera și ciocanul, însemnele-simbol ale Partidului Comunist Român, au apărut din nou în spațiul public, de data asta în foaierul Operei Naționale.

Ele sunt însoțite de Stema Republicii Socialiste România și fac parte dintr-un ansamblu expozițional care are ca tematică patrimoniul și istoricul instituției.

Potrivit portalului Cultura la Dubă, aceste simboluri ale comunismului în România au fost expuse fără o explicație a semnificației lor și amplasate într-o zonă de acces al publicului.

„Prezentate exclusiv din rațiuni istorice și documentare”

Cele două însemne sunt descrise astfel: “Stema Partidului Comunist Român valabilă din anul 1965, când Partidul Muncitoresc Român a fost transformat în Partidul Comunist Român.

A fost amplasată în foaier, deasupra intrării principale în sală până în anul 1990” și “Stema Republicii Socialiste România” valabilă din anul 1965, când Republica Populară Română a devenit Republica Socialistă România. A fost amplasată deasupra scenei până în anul 1990”.

„Prezentate exclusiv din rațiuni istorice”

„Opera Națională București găzduiește în această perioadă, în foaierul principal, o expoziție muzeală dedicată patrimoniului și istoriei instituției — de la începuturile sale și până în prezent.

Printre exponate se regăsesc și elemente decorative și embleme utilizate de-a lungul timpului, inclusiv din perioada comunistă a Teatrului Național de Operă și Balet.

Acestea sunt prezentate exclusiv din rațiuni istorice și documentare, fără nicio intenție de evocare sau promovare a unei ideologii.

Opera Națională București își reafirmă misiunea de promovare a libertății de expresie, a valorilor europene și a diversității culturale prin proiecte educative și artistice”, se menționează într-un comunicat remis publicației citate.

Specialiștii consultați de Cultura la Dubă arată că expunerea acestor simboluri comuniste fără prezentarea unui context poate fi o sursă de confuzie și de ambiguizare a trecutului.