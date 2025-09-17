Michelle Obama sosește pentru prima dată în România, pentru a vorbi la Impact Bucharest

Fosta Primă Doamnă a Statelor Unite, Michelle Obama, urmează să sosească la București puțin după miezul nopții, marcând astfel prima sa vizită oficială în România, scrie Bording Pass.

Potrivit datelor de zbor, ea călătorește la bordul unui avion privat de tip Gulfstream G550, decolat din Providence, SUA, pe o rută directă către capitala României. Zborul are o durată estimată de aproximativ opt ore și 15 minute.

Participarea la Impact Bucharest

Vizita are loc cu ocazia celei de-a doua ediții a Impact Bucharest, programată pentru 17–18 septembrie. Michelle Obama va fi invitatul principal al evenimentului și este așteptată să participe la o discuție moderată, unde va împărtăși idei despre leadership, educație, reziliență și experiența sa ca una dintre cele mai influente femei din lume.

Această vizită marchează un moment cultural și diplomatic important, prezența lui Michelle Obama subliniind rolul tot mai mare al României în găzduirea dialogurilor internaționale privind provocările globale și leadershipul. Evenimentul va atrage lideri, antreprenori și factori de schimbare din întreaga lume.

Vizita este așteptată să genereze un interes public considerabil, organizatorii descriind participarea ei drept punctul de atracție al conferinței și o oportunitate unică pentru publicul român de a interacționa cu viziunea și experiența sa.