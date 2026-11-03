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„Minte-mă…”, proiect muzical dedicat cântecelor interbelice, dezvoltat de Octavian Ene și Georgiana Mototolea alături de MH Orchestra

Octavian Ene, Georgiana Mototolea și Radu Petrovici, fondatorul MH Orchestra, vor să readucă în atenția publicului repertoriul muzical interbelic prin proiectul „Minte-mă…”, construit în jurul unor partituri păstrate în familia lui Ene și al tradiției orchestrelor de salon.
„Minte-mă…”, proiect muzical dedicat cântecelor interbelice, dezvoltat de Octavian Ene și Georgiana Mototolea alături de MH Orchestra
Petronela Dumitrescu
03 nov. 2026, 10:13, Cultură-Media
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Proiectul „Minte-mă…” reunește muzica interbelică, povestea unui cuplu și moștenirea de familie, într-un demers artistic pe care Octavian Ene și Georgiana Mototolea își propun să îl dezvolte alături de MH Orchestra, fondată de muzicianul Radu Petrovici.

Inițiativa are la bază partituri colecționate de bunicul lui Octavian Ene, păstrate în familie și redescoperite ulterior de artist. Repertoriul include cântece cunoscute precum „Iubesc femeia”, „Vrei să ne-ntâlnim sâmbătă seara” și „Minte-mă”, care însoțesc povestea unui cuplu, cu apropieri, despărțiri și împăcări.

„Moștenirea de familie s-a transformat pentru mine într-o datorie sufletească. Nu este prima dată când aduc în fața oamenilor acest repertoriu plin de pasiune, însă acum ne propunem să dăm viață unei atmosfere complexe, intense”, spune Octavian Ene.

Pentru Radu Petrovici, proiectul reprezintă și o oportunitate de a readuce în atenția publicului tradiția orchestrelor de salon, prezente și în România interbelică.

„În «Minte-mă…» am văzut o întâlnire firească între povestea lui Octavian și o idee pe care o port de multă vreme: readucerea tradiției orchestrelor de salon în viața muzicală de astăzi. Au existat asemenea orchestre și în România interbelică. Repertoriul acesta face parte din cultura noastră și cred că merită să fie cântat și ascultat în continuare”, afirmă Radu Petrovici.

Colaborarea dintre Radu Petrovici și Octavian Ene are la bază experiența profesională comună de la Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”. Cei doi își propun să continue această colaborare prin MH Orchestra, alături de Georgiana Mototolea.

„Împreună spunem povestea tuturor celor care s-au iubit, se iubesc sau se vor iubi vreodată”, spune Georgiana Mototolea.

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