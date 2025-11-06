Mumia revine după 30 de ani: Universal pregătește un nou film cu Brendan Fraser și Rachel Weisz

Universal Pictures a confirmat revenirea protagoniștilor din seria originală într-un nou film Mumia – primul proiect al francizei după aproape două decenii de pauză și la 30 de ani de la debutul seriei. Regia va fi semnată de echipa Radio Silence, responsabilă pentru succesele Ready or Not (2019) și Scream (2022).

Proiectul marchează o revenire spectaculoasă pentru una dintre cele mai iubite serii de aventură ale anilor ’90, care a reinventat pentru o nouă generație mitologia monștrilor Universal.

Fraser: Mumia trebuie să distreze, nu să sperie

Primul film, Mumia (1999), a fost un fenomen mondial, transformându-l pe Fraser într-un star de acțiune și aducând-o pe Weisz în prim-planul Hollywoodului. Urmările sale, Mumia revine (2001) și Mumia: Mormântul Împăratului Dragon (2008), au consolidat franciza, deși actrița britanică a apărut doar în prima continuare.

Universal a încercat să readucă la viață universul monștrilor în 2017, cu Tom Cruise, dar acel film s-a dovedit un eșec comercial. Fraser a explicat de ce experimentul nu a prins publicul: „Ingredientul pe care îl aveam noi în Mumia noastră – și pe care nu l-am văzut în cea nouă – era distracția. Asta a lipsit. Era prea mult un film de groază. Mumia ar trebui să fie o aventură palpitantă, dar nu una care să te îngrozească,” a spus actorul pentru Variety.

Noul film continuă povestea originală

După o perioadă lungă de absență din lumina reflectoarelor, Fraser a revenit spectaculos cu rolul din The Whale (Balena, 2022), care i-a adus Oscarul pentru cel mai bun actor. În interviurile acordate atunci, actorul și-a exprimat dorința de a relua rolul aventurierului Rick O’Connell, eroul principal al seriei Mumia: „Nu știu exact cum ar funcționa, dar aș fi deschis la idee, dacă cineva ar veni cu un concept potrivit”.

Iar dorința i se împlinește. Variety, una dintre cele mai vechi și respectate publicații de la Hollywood, relatează că noul film va fi o continuare directă a primelor două, ignorând evenimentele din Mumia: Mormântul Împăratului Dragon (2008). Scenariul este semnat de David Coggeshall, autorul filmului Orphan: First Kill (Orfana, 2022), iar printre producători se numără Sean Daniel, veteran al seriei originale, alături de William Sherak, James Vanderbilt și Paul Neinstein.

Filmările ar putea începe în 2026

Proiectul se află în faza de dezvoltare activă – etapa în care scenariul este finalizat, regizorii confirmați, iar studioul pregătește pre-producția -, iar filmările ar putea începe în 2026. Universal promite o întoarcere la spiritul de aventură care a definit originalul din 1999 – o combinație de umor, mister și spectacol vizual, mai aproape de clasicul Indiana Jones decât de horrorul pur.