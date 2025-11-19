O publicație britanică anunță întoarcerea pe scenă a unui artist român: ”Claudiu Dumitrache pregătește o revenire muzicală”

Britanicii au scris că românul ia acum în considerare o revenire pe scenă, la 14 ani după ce superstarul pop Miley Cyrus l-a încurajat personal la începutul carierei sale.

Brighton Journal relatează că Dumitrache și-a făcut prima dată simțită prezența ca interpret, acum fiind cunoscut și ca scriitor. La scurt timp după ce Miley Cyrus l-a învățat să cânte piesa ei emblematică „The Climb”, Dumitrache a câștigat premii importante, inclusiv premiul pentru cea mai bună voce masculină și premiul pentru tehnică și expresivitate vocală de excepție la București. Prin intermediul reprezentanților Disney Channel de la Londra și București, el a fost invitat să figureze într-un serial Disney din Statele Unite în 2015.

Claudiu Dumitrache a susținut peste trei mii de spectacole de-a lungul anilor și a primit premiul Special Music Awards TV. Inițial, el s-a remarcat la ZU TV în 2014, unde a lansat „Lumea mea” – melodie compusă de el pe versuri scrise de mama sa și lansată cu numele de scenă Dumy Klaw în 2016. Cu acest proiect a deschis concerte pentru artiști internaționali ca Faydee, Alphaville și Neda Ukraden.

Legenda blues-ului EB Davis, recunoscându-i talentul și atitudinea, l-a descris pe Dumitrache ca având „o gamă vocală emoționantă, foarte fluidă, și o prezență scenică impunătoare”. Ulterior și alte personalități l-au apreciat pe român, printre aceștia aflându-se americanii Jonathan Jackson, Michael Koch și Kaven Girouard (chitaristul lui Céline Dion), Michaela Rose (din trupa Arabesque), Jakob Petren sau Marian Gold (trupa Alphaville), membri ai comitetului de votare a premiilor Grammy.

De altfel, Michael James Down din Belfast, cunoscut pentru colaborările cu Sean Paul și Sergey Lazarev, a declarat că „ambiția și etica sa de lucru nu seamănă cu ale nimănui”, citează Love Belfast. Compozitor a peste 50 de melodii de la Eurovision, artistul britanic este de părere că Dumitrache este „tipul de persoană care face ca lucrurile să se întâmple”, cu „o voce fantastică și carisma potrivită pentru a fi un artist internațional”.

Revelația din Valahia în Statele Unite

În 2024, revista Beverly Hills l-a evidențiat drept „Artistul european al lunii”, iar la Hollywood a fost supranumit „revelația din Valahia”. Dincolo de cariera sa muzicală, Dumitrache a devenit o figură importantă în peisajul cultural din România, scrie Brighton Journal, citat de Arcadia Magazine, una dintre cele mai exclusiviste reviste britanice. Aceleași reviste arată că, în ultimii cinci ani, românul a investit aproape 1 milion de euro pentru festivaluri de tineret, programe educaționale și pentru Premiile Myosotis, prin care au fost onorate personălitați ca Nadia Comăneci, Eugen Doga, Felicia Filip, Mihai Cimpoi, Emil Boroghină, Carmen Tănase și Maia Morgenstern.

Pe lângă preocupările sale artistice, Dumitrache a ocupat timp de aproape cinci ani funcția de Ambasador al Culturii pentru Euro Education Federation. El a jucat un rol esențial în extinderea inițiativelor culturale și educaționale ale rețelei în Europa. Love Belfast a apreciat că Dumitrache „a abordat proiectele sale culturale cu aceeași hotărâre și viziune pe care un antreprenor din Silicon Valley le-ar aplica unui start-up”. Nick Staunton, de la Brighton Journal, amintește că Dumitrache a lansat un cover al piesei „Nice to Meet Ya”, a interpretului britanic Niall Horan, dar și o versiune în limba română a piesei „Sign of the Times” a lui Harry Styles. Pe lângă vocea sa plăcută, Kaven Girouard, chitaristul lui Céline Dion, a lăudat în mod special versiunea lui Dumitrache, spunând că i-a plăcut întotdeauna piesa. Artistul american a etichetat interpretarea lui Dumitrache drept „o versiune impresionantă”.