„Ochii pe mine!”. Actriţa Anamaria Vartolomei - desemnată una dintre revelaţiile anului în cinema de către Academia César: „România trebuie să înveţe să-şi păstreze valorile. Trebuie să fim mai uniţi noi, ca popor!”

Ce au în comun Bacăul, satul Plopu şi Franţa în povestea Aneimaria Vartolomei? Vă spunem noi! Drumul spre celebritate!

Invitată în emisiunea „Ochii pe mine!”, actriţa Anamaria Vartolomei îţi spune cum a ajuns să cucerească Parisul, fiind desemnată una dintre revelaţiile anului 2021 în cinema, de către prestioasa Academie César.

A început actoria la vârsta de 10 ani, la Paris, în filmul „Mica mea prinţesă”, un titlu parcă predestinat în tot ceea ce a înseamnă parcursul româncei.

Cum ar fi fost viaţa actriţei din România, vedetă pe scenele pariziene dacă ar fi rămas în România? Ar fi ales tot actoria sau ar fi devenit un bun psiholog, aşa cum şi-a dorit la un moment dat?

“Nu ştiu dacă aş fi avut acces la teatru. Eu am început printr-un concurs de teatru propus de şcoală ca activitate extraşcolară şi nu ştiu dacă acolo aş fi avut acces dar, dacă ne ţinem de ceea ce am spus cu destinul, poate traiectoria ar fi fost diferită, dar punctul final al destinaţiei ar fi fost acelaşi. Poate aş fi dat de teatru într-un fel sau altul sau, dacă nu ar fi fost asta, m-aş fi ţinut de şcoală şi aş fi făcut, poate, psihologie.”

Cât de mult contează, pentru cariera profesională, faptul că prestioasa Academie César a nominalizat-o ca fiind una dintre revelaţiile anului 2021 în cinema?

„Mi-a făcut mare plăcere, mai ales că aceste revelaţii sunt ales de un comitet de directori şi directoare de casting, aşa că era liniştitor să ştii că ai susţinerea şi încurajarea lor”.

A.Vartolomei: „Români de excepţie sunt peste tot!”

Anamaria Vartolomei mărturiseşte că nu i-a fost niciodată ruşine să spună că este româncă. Dimpotrivă. A făcut asta cu mândrie, fiind conştientă că români de excepţie sunt mulţi.

„Mi se pare ruşinos să-ţi renegi originile. Cred că trebuie să fii indiferent faţă de ignoranţii care alimentează şi crează aceste amalgame, clişee. Români de excepţie sunt peste tot, aşa că să-i lăsăm să-şi dea singuri seama de prostia lor.”

Anamaria Vartolomei, despre filmul românesc care a cucerit-o: „În unanimitate, i-am dat marele premiu.”

Care este acum relaţia Aneimaria cu România, dar şi care sunt filmele şi regizorii din ţara noastră pe care actriţa îi admiră? Chiar aşa, pe când un rol într-un film românesc?

„Toată familia mi-a rămas în România. Acolo îmi sunt rădăcinile. Încercăm cu părinţii mei şi cu fratele meu să mergem în România măcar o dată pe an. În ceea ce priveşte producţiile, am văzut un film care mi-a plăcut foarte mult, dar asta era acum un an şi ceva, cred că doi, Un pas înaintea serafimilor se cheamă, de Daniel Sandu. L-am văzut cu ocazia Festivalului de film român la Paris. Am fost aleasă să fac parte dintr-un juriu compus din femei, filmul era în competiţie şi în unanimitate i-am dat marele premiu.”

Anamaria Vartolomei: “Casa Chanel a fost prima marcă care m-a îmbrăcat la primul meu festival”

„A fost festivalul de la Cannes şi de atunci am creat o legătură mai mult decât amicală. Este ca o familiei. Mereu m-a susţinut, m-a îmbrăcat. Eu le-am rămas fidelă şi de atunci le sunt alături”, conchide actriţa din România.

Anamaria Vartolomei: „Nu cred că am să mă întorc vreodată în România!”

„Nu cred că am să mă întorc vreodată în România, deoarece eu îmi văd viitorul în Franţa. Pe mine, ambele naţionalităţi mă reprezintă, dar aici îmi este viitorul. Din ceea ce văd eu de aici, cred că trebuie să fim mai uniţi noi ca popor. Să lăsăm competitivitatea deoparte, să fim mândri, să fim solidari. România trebuie să înveţe să-şi păstreze valorile pentru că, Slavă Domnului, nu duce lipsă de ele!”