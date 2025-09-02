Octavian Micleușanu, singurul fotogral român de la Festivalul de Film de la Veneția

De-a lungul carierei, Octavian a acumulat numeroase diplome și premii la cursuri și workshopuri internaționale, a expus în expoziții personale de fotografie, grafică și pictură, a publicat articole și interviuri în presă și a realizat portrete memorabile ale unor mari personalități internaționale, inclusiv fotografi celebri. Colaborarea cu Roberta Reali, directoarea ziarului online „Art in Italy”, i-a consolidat prezența pe scena artistică internațională.

Emoția reîntoarcerii la Veneția

Pentru Octavian, fiecare reîntoarcere la Festivalul de la Veneția are semnificația unei confirmări:

„După atâția ani, simți că faci parte din familia festivalului. Este greu să obții acreditarea ca fotograf, dar odată intrat, trăiești senzația că aparții acestui univers al cinematografiei adevărate.”

Fotografia ca responsabilitate

Întrebat despre emoțiile din spatele aparatului, el spune cu sinceritate:

„Cele mai intense momente apar atunci când ești plătit de clienți și trebuie să le livrezi fotografii impecabile. Este o responsabilitate uriașă.”

Întâlnirile memorabile

La Veneția, Octavian a avut ocazia să interacționeze cu mari artiști ai lumii: compozitorii Hans Zimmer, Brian Eno, Michael Nyman, balerinul Mihail Baryshnikov, regizori precum Aleksandr Sokurov, Oliver Stone, Ridley Scott sau Denis Villeneuve, dar și actori precum Jeremy Irons, George Clooney, Jim Carrey, Mel Gibson sau Timothée Chalamet. „Sunt întâlniri care îți rămân pe viață în memorie”, mărturisește fotograful.

Despre fotografiile de suflet

Nu există pentru el o singură fotografie „cea mai bună”:

„Fiecare imagine poartă o emoție. Unele surprind fragilitatea unui actor, altele energia incredibilă a altuia. Amintirile legate de Donald Sutherland, Mel Gibson sau Zhang Yimou sunt la fel de vii precum fotografiile în sine.”

Din culisele festivalului

Atmosfera din spatele cortinei, unde publicul nu are acces, este descrisă de Octavian ca un privilegiu: „Ai ocazia să fii aproape de actori și regizori, să surprinzi emoția lor autentică, uneori chiar în clipele cele mai neașteptate.” Totuși, nu toate edițiile au fost la fel. În anii pandemiei, de exemplu, publicul a fost ținut la distanță prin bariere înalte, iar festivalul a avut un aer aproape pustiu.

Evoluția în timp

În opinia lui, festivalul nu și-a schimbat radical esența, deși pe lângă regizori și actori au apărut tot mai des și influenceri sau persoane fără legătură cu cinematografia: „Ceea ce s-a schimbat cu adevărat este trecerea de la film pe peliculă la fotografia digitală.”

Veneția prin ochii unui artist

Pentru Octavian, orașul lagunelor rămâne un loc unic:

„La Veneția timpul trece altfel. Este artă la fiecare pas și un cadru perfect pentru festival.”

A reprezenta România pe scena internațională

Deși statutul de „singur fotograf român acreditat” ar putea părea o povară, Octavian îl privește cu modestie:

„La Veneția sunt fotografi din toată lumea. În artă nu există străini, spunea Brâncuși. Exact așa simt și eu.”

Viziunea sa asupra fotografiei

Pentru el, fotografia este mai mult decât o meserie:

„O fotografie sau un film poate schimba o viață. Este o oglindă a omenirii, un prilej de reflecție și, uneori, de transformare.”

Cei interesați pot descoperi universul vizual al artistului pe site-ul său personal: www.octavianmicleusanu.com